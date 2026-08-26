NASA, pallone stratosferico a 37,5 km per il primo test di volo

Per portare uno strumento scientifico a un passo da quello che chiamiamo spazio non serve per forza un razzo, perché spesso basta un pallone NASA abbastanza grande da sollevare il carico fino alla quota giusta. È esattamente quello che è successo a Fort Sumner, in New Mexico, dove l’agenzia americana ha aperto la sua campagna di lanci con un volo di collaudo durato poco più di quattro ore. Un modo economico, relativamente semplice e sorprendentemente efficace per mettere alla prova hardware che un giorno finirà su missioni ben più impegnative.

Il volo in questione si chiama Salter Test Flight ed è decollato il 22 agosto. Il pallone ha toccato circa 37,5 chilometri di altitudine, restando in aria per 4 ore e 8 minuti prima di concludere la propria corsa. L’obiettivo dichiarato non era raccogliere dati astronomici spettacolari, ma qualcosa di più prosaico e altrettanto utile, cioè verificare il comportamento di componenti destinati a future missioni su pallone.

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Perché i palloni scientifici valgono ancora così tanto

La ragione è tutt’altro che romantica ed è soprattutto economica. Una missione orbitale porta con sé costi enormi, tempi lunghi e una catena di vincoli tecnici che complica ogni singolo passaggio. Un pallone scientifico, al contrario, riduce drasticamente la complessità e permette di arrivare comunque in un ambiente che assomiglia molto a quello spaziale. Pressione bassissima, temperature difficili da gestire, esposizione alla radiazione solare decisamente superiore rispetto a quella che si registra a terra.

In quelle condizioni un componente elettronico può comportarsi in modo imprevedibile, e scoprirlo prima è sempre meglio che scoprirlo dopo. Un materiale che si comporta bene in laboratorio potrebbe reagire diversamente quando la pressione crolla e le escursioni termiche diventano brutali. Ecco perché la stratosfera viene usata come banco di prova naturale, una specie di anticamera dello spazio dove sbagliare costa infinitamente meno.

C’è poi un altro aspetto che rende questi voli interessanti, cioè la possibilità di ripeterli con una certa frequenza. Le finestre di lancio sono più flessibili, il recupero della strumentazione è spesso possibile e questo consente di analizzare fisicamente ciò che è tornato a terra, valutando usura, malfunzionamenti e comportamenti anomali.

Fort Sumner e la campagna 2026

La base di Fort Sumner è uno dei punti di riferimento storici per questo tipo di attività. La sua posizione geografica, le condizioni atmosferiche e la disponibilità di ampi spazi la rendono adatta a lanci che richiedono margini di sicurezza generosi, visto che un pallone di quelle dimensioni segue traiettorie influenzate dai venti in quota e non può essere guidato come un velivolo tradizionale.

Con il Salter Test Flight si è quindi aperta ufficialmente la stagione, e il fatto che il primo volo sia stato dedicato al collaudo dice parecchio sull’approccio scelto. Prima si verifica che l’hardware regga, poi si passa ai carichi scientifici veri e propri. Una sequenza logica che nel mondo aerospaziale viene rispettata quasi sempre, perché ogni fallimento in quota si traduce in mesi di lavoro persi e in dati che nessuno riuscirà a recuperare.

I quattro ore e otto minuti di volo hanno permesso di raccogliere informazioni sul comportamento dei sistemi durante l’intera parabola, dalla salita alla permanenza alla quota massima. La NASA utilizza questi risultati per calibrare le missioni successive, migliorando progressivamente affidabilità e prestazioni della strumentazione che verrà imbarcata sui prossimi palloni in partenza da Fort Sumner.