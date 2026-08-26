GTA 6, l’esercito USA offre 4 giorni liberi per il lancio

Che GTA 6 sarebbe diventato un fenomeno capace di muovere numeri fuori scala lo si sospettava da tempo, ma difficilmente qualcuno aveva immaginato che finisse per entrare nei meccanismi di gestione del personale militare statunitense. È accaduto invece esattamente questo: l’attesa per il gioco è stata trasformata in una leva per convincere i soldati a restare in servizio, con la promessa di quattro giorni liberi proprio nei giorni caldi del lancio.

Il tutto si è svolto a Fort Stewart, in Georgia, una delle basi più grandi dell’esercito americano. Alcuni soldati del 9° Battaglione Genio, inquadrato nella 3ª Divisione di Fanteria, si sono trovati davanti a un’offerta piuttosto insolita: chi accetta di prolungare la propria ferma ottiene un permesso che copre le giornate dal 19 al 22 novembre. Nessuna coincidenza casuale, visto che quelle date si sovrappongono all’uscita di Grand Theft Auto 6.

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Quattro giorni di licenza in cambio di una firma

Il ragionamento dietro l’iniziativa è di una semplicità disarmante. Trattenere personale qualificato è diventato un problema concreto, e gli incentivi tradizionali non sempre funzionano come una volta. Così, invece di puntare soltanto su bonus economici o promesse di carriera, qualcuno ha pensato di guardare a ciò che i soldati più giovani stanno realmente aspettando. E in questo periodo GTA 6 è probabilmente l’evento di intrattenimento più atteso dell’intero settore, un lancio che nel mondo dei videogiochi viene paragonato all’uscita di un blockbuster cinematografico moltiplicato per dieci.

La risposta, a quanto pare, non si è fatta attendere. Almeno 20 militari avrebbero già accettato la proposta, firmando per un’estensione del proprio impegno. Altri 130 hanno la possibilità di fare lo stesso, con una scadenza fissata al 14 novembre. Numeri contenuti se guardati in assoluto, ma significativi se si considera che si tratta di una singola unità e di un incentivo che, sulla carta, vale poco più di un lungo fine settimana.

Quando un videogioco pesa più di un bonus

C’è qualcosa di rivelatore in questa vicenda, al di là della curiosità del momento. Il fatto che una licenza calibrata sull’uscita di un videogioco possa funzionare come incentivo di reclutamento racconta molto sul peso culturale che certi titoli hanno assunto tra i ventenni, dentro e fuori le forze armate. Non si parla di un passatempo marginale, ma di un appuntamento che viene messo in agenda mesi prima, con la stessa attenzione che si dedica a un evento familiare o a un viaggio programmato.

Va detto che l’operazione ha una logica interna piuttosto solida. Concedere quattro giorni liberi in un periodo in cui, presumibilmente, la concentrazione sarebbe stata comunque altrove non rappresenta un costo enorme per l’organizzazione. In cambio si ottiene una firma su un’estensione di servizio, che invece ha un valore concreto e misurabile. Un baratto vantaggioso, almeno dal punto di vista di chi deve far quadrare i conti del personale.

Resta il quadro generale, che è quello di un esercito costretto a inventarsi soluzioni creative per tenere in servizio i propri uomini. Le difficoltà nel trattenere il personale militare non sono una novità negli Stati Uniti, e le iniziative locali come quella di Fort Stewart mostrano quanto margine di manovra venga lasciato ai singoli reparti nel trovare argomenti convincenti. In questo caso l’argomento arriva direttamente da Rockstar Games, senza che l’azienda ne sappia nulla.

Il numero definitivo di adesioni si conoscerà dopo il 14 novembre, quando si chiuderà la finestra per i 130 soldati che possono ancora accettare la proposta.