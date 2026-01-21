OnePlus 16, ipotesi clamorosa: il flagship potrebbe restare solo in Cina

Un rumor delle ultime ore apre a uno scenario inatteso per OnePlus. Secondo una voce non ancora confermata, OnePlus 16 potrebbe non arrivare affatto sui mercati internazionali e restare un’esclusiva della Cina. La stessa fonte ammette l’assenza di certezze, ma se l’indiscrezione trovasse riscontro rappresenterebbe una svolta senza precedenti nella strategia del brand.

Il rumor arriva dall’account OnePlus Club, che non gode di una reputazione particolarmente solida. A rendere la situazione più interessante è però l’intervento di Yogesh Brar, nome decisamente più affidabile, che ha condiviso dettagli sul comparto fotografico del dispositivo. Il riferimento è a un sistema a tre fotocamere da 300 MP complessivi, con sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 50 MP con zoom 3,5x. Il messaggio si chiude con un “ma…” lasciato in sospeso, dettaglio che ha alimentato ulteriormente le speculazioni.

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Un contesto non semplice per il brand

Negli ultimi anni OnePlus non ha vissuto una fase particolarmente brillante sul piano globale. Le vendite internazionali sono rimaste contenute e spesso aggregate a quelle di OPPO, con cui il brand condivide ormai molte strutture. Le difficoltà precedono la fusione operativa e aiutano a leggere anche l’uscita di scena di Carl Pei, figura chiave nella costruzione dell’identità originale dell’azienda.

Nonostante ciò, OnePlus era riuscita a conquistare una riconoscibilità globale, soprattutto nella fascia alta, superando lo status di marchio di nicchia. Proprio per questo l’ipotesi di un flagship limitato al mercato domestico appare così dirompente.

Segnali che vanno nella stessa direzione

Alcune scelte recenti sembrano coerenti con questo possibile ridimensionamento. OnePlus Open 2 non è stato portato fuori dalla Cina, lasciando il segmento dei pieghevoli internazionali a OPPO. Anche il presunto OnePlus 15T o 15s, indicato come flagship compatto, potrebbe restare confinato al mercato interno, senza nemmeno un debutto in India, storicamente uno dei mercati più forti per il brand.

Al momento, gli unici dispositivi OnePlus attesi con una certa sicurezza a livello globale sembrano essere due modelli della serie Nord 6, emersi tramite certificazioni ufficiali.