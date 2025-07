OnePlus, tante novità in arrivo tra cui anche il OnePlus 15T e un tablet compatto

La fine del 2025 e l’inizio del 2026 si preannuncia molto interessante per i fan di OnePlus. Il debutto della famiglia OnePlus 15 è previsto per il mese di ottobre in Cina, dove la serie sarà lanciata in anteprima. Entro la fine dell’anno, inoltre, il brand potrebbe presentare in madrepatria anche la nuova famiglia Ace 6.

Nel corso del 2026, l’azienda annuncerà il OnePlus 15T che andrà ad ampliare la famiglia dei top di gamma e che prenderà il posto dell’attuale OnePlus 13T. Tuttavia, nonostante questo calendario di annunci e presentazioni già molto fitto, il marchio ha ancora in serbo qualche sorpresa.

Stando a quanto svelato da Digital Chat Station, il brand starebbe lavorando ad un tablet dalle dimensioni compatte. La possibile finestra di lancio si aprirebbe con il debutto di OnePlus 15T, device con il quale il tablet potrebbe condividere il keynote dedicato.

OnePlus si sta preparando a presentare tanti nuovi device tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo, ampliando il proprio ecosistema

Seppure sia troppo presto per parlare di questi dispositivi, il leaker ha fornito alcune interessanti informazioni. Lo sviluppo di OnePlus 15T e del tablet sta avvenendo in parallelo, lasciando intendere che entrambi i device saranno presentati nello stesso periodo.

Inoltre, il progetto del tablet sfrutterà le sinergie del gruppo che comprende al proprio interno i marchi Oppo, OnePlus e Realme. Il tablet sarà sviluppato in collaborazione tra con Realme e potrebbe prendere il nome di OnePlus Pad 3 Mini. I prototipi sono attualmente in fase di test ma non si conoscono ulteriori dettagli in merito.

Passando a OnePlus 15T, lo smartphone top di gamma compatto si preannuncia una chiara evoluzione dell’attuale modello. Sarà basato sulla piattaforma hardware Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) di Qualcomm e presenterà un display OLED da 6,3 pollici.

Il sensore di impronte utilizzerà la tecnologia ad ultrasuoni invece che quella ottica per garantire maggiore velocità e sicurezza. Dal punto di vista fotografico, ci aspettiamo la presenza di un triplo sensore composto da una fotocamera principale affiancata da un’ottica ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico.