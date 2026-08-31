One UI 9, arriva il nuovo hub per garanzia e riparazioni

One UI 9 porta con sé una novità che ha poco a che fare con l’estetica e molto con la vita quotidiana di chi usa un Galaxy, ovvero il Warranty and care hub, una sezione unica dentro le Impostazioni che raccoglie garanzia, diagnostica e preventivi di riparazione. Samsung ne ha spiegato il funzionamento nel dettaglio, dopo che la funzione era già stata intercettata in una build anticipata del software.

Il punto di partenza è un fastidio che conoscono in tanti, cioè dover capire se un dispositivo è ancora coperto saltando tra applicazioni, vecchie email di acquisto e pagine del sito ufficiale. Con il nuovo hub tutto questo dovrebbe finire in un solo posto, raggiungibile senza giri strani e senza scaricare nulla di aggiuntivo.

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Garanzia sotto controllo, anche per gli altri dispositivi Galaxy

La funzione più immediata riguarda proprio la garanzia. L’hub mostra il periodo di copertura ancora disponibile sul dispositivo in uso e segnala se c’è l’idoneità a Samsung Care Plus, il programma di protezione estesa della casa coreana. Fin qui, niente di rivoluzionario. Il dettaglio che cambia le cose è un altro, cioè la possibilità di vedere le informazioni di garanzia anche per gli altri prodotti Galaxy collegati allo stesso account Samsung.

Chi ha in casa uno smartphone, un tablet e magari un paio di auricolari sa bene quanto sia difficile ricordare a memoria quale prodotto scade e quando. Avere tutto elencato in una schermata sola risolve un problema piccolo ma ricorrente, di quelli che si notano solo nel momento sbagliato, quando qualcosa smette di funzionare e non si sa più se conviene tentare la riparazione ufficiale.

Diagnostica integrata e Bixby a portata di mano

Dentro il Warranty and care hub c’è anche uno strumento di diagnostica che passa in rassegna i componenti principali del telefono. Vengono controllati batteria, sistema di ricarica, sensori, risposta al tocco del display e connettività. Al termine del controllo il sistema indirizza verso una possibile soluzione oppure, se il problema è più serio, verso l’apertura di una richiesta di riparazione.

Dalla stessa schermata è possibile richiamare Bixby per porre domande sui problemi rilevati, senza dover uscire dalle Impostazioni o cercare risposte altrove. Un modo per tenere insieme test tecnico e assistenza conversazionale, evitando quel rimbalzo tra app che di solito scoraggia chiunque non abbia voglia di perdere mezz’ora.

Preventivi a confronto e prenotazione dell’intervento

La parte più interessante arriva quando la diagnostica non basta. In quel caso l’hub consente di prenotare un intervento presso un centro assistenza Samsung autorizzato oppure di attivare un supporto da remoto restando comodamente a casa. Ma soprattutto mostra i preventivi di riparazione per i componenti principali, affiancandoli al costo della stessa riparazione nel caso in cui sia coperta da Samsung Care Plus.

È un confronto diretto, numeri alla mano, che aiuta a capire in anticipo quanto costerebbe sostituire un display rotto o una batteria esausta. In questo modo lo strumento smette di essere una semplice vetrina passiva sulla garanzia e diventa qualcosa di più vicino a un vero servizio post vendita integrato nel sistema operativo.

Al momento il Warranty and care hub è disponibile su Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, i due pieghevoli che hanno inaugurato la nuova interfaccia. L’aspettativa, però, è che la funzione si estenda a tutta la gamma con il rollout progressivo di One UI 9, compresi i futuri Galaxy S26 attesi come prossimi top di gamma della serie.