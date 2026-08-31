Vivo X500 Pro Max, il display BOE Q11 2K taglia il blur del 93%

Vivo X500 Pro Max sarà il primo smartphone al mondo a montare il nuovo pannello BOE Q11 2K Zeiss Master Color, e la conferma arriva direttamente dall’azienda, che ha deciso di accendere i riflettori proprio sul display del suo modello più ambizioso. Dei quattro dispositivi attesi per la serie X500, questo dovrebbe essere il vertice della gamma, almeno fino all’eventuale arrivo in un secondo momento di una variante Ultra. Una scelta di comunicazione interessante, perché di solito su questi prodotti la parte del leone la fanno le fotocamere.

Il pannello, stando a quanto anticipato, misura 6,85 pollici e lavora a risoluzione 2K. Numeri che da soli direbbero poco, visto che siamo ormai abituati a schermi generosi e definiti anche su fasce di prezzo inferiori. La differenza, in questo caso, sta nel lavoro fatto a monte tra BOE e Vivo sulla tecnologia del pannello, che è poi il vero motivo per cui l’azienda ha voluto parlarne prima ancora di svelare il resto della scheda tecnica.

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Cosa cambia davvero con il pannello BOE Q11

Il dato più concreto riguarda il motion blur, cioè quella leggera scia che si percepisce quando si scorre velocemente una pagina o una lista. Secondo Vivo, il nuovo display riduce l’effetto del 93% rispetto alla generazione precedente. È il tipo di miglioramento che non si nota guardando una foto promozionale, ma che si avverte eccome nell’uso quotidiano, soprattutto su testi in movimento e feed social scorsi in fretta.

A completare il quadro ci sono due interventi meno appariscenti ma altrettanto rilevanti. Il primo è l’elaborazione hardware Demura, una tecnica di calibrazione che serve a correggere le piccole disomogeneità naturali di ogni pannello OLED. Il secondo riguarda gli algoritmi di compensazione a livello di pixel. Insieme, secondo i dati diffusi, portano a un incremento del 43% nell’uniformità cromatica e del 22% in quella della luminosità.

Tradotto in parole semplici, significa che il bianco dovrebbe apparire bianco su tutta la superficie dello schermo, senza quelle sfumature verdognole o rosate che ogni tanto si notano ai bordi o negli angoli. Stessa cosa per la luminosità, che dovrebbe risultare più costante da un lato all’altro del pannello. Difetti che molti utenti non riescono nemmeno a descrivere a parole, ma che percepiscono come una generica sensazione di qualità inferiore.

La certificazione Zeiss e il posizionamento di Vivo X500 Pro Max

Non è un dettaglio da poco il fatto che il pannello porti la dicitura Zeiss Master Color. La collaborazione tra Vivo e il marchio tedesco va avanti ormai da diverse generazioni ed è sempre stata legata soprattutto al comparto fotografico, con ottiche e trattamenti dedicati. Estenderla anche alla resa cromatica dello schermo ha una sua logica precisa, perché serve a poco scattare immagini calibrate con cura se poi il display su cui vengono visualizzate racconta un’altra storia.

L’operazione, insomma, punta a chiudere il cerchio tra ciò che l’obiettivo cattura e ciò che l’utente vede. E posiziona Vivo X500 Pro Max in un territorio dove la competizione si gioca su dettagli sempre più fini, quelli che difficilmente finiscono nelle schede tecniche comparative ma che fanno la differenza quando il telefono resta in mano per ore.

Sul resto delle specifiche l’azienda per ora mantiene il riserbo. Il fatto che il primo annuncio ufficiale sia stato dedicato al display 2K e non ad altro lascia intendere quanto peso Vivo attribuisca a questo elemento nella strategia commerciale del suo prossimo top di gamma, che si presenterà al pubblico come il primo dispositivo al mondo equipaggiato con il pannello Q11 di BOE.