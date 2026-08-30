YouTube, arrivano i link di affiliazione Amazon per i creator

Da oggi i creator possono inserire link di affiliazione Amazon direttamente nei propri contenuti su YouTube, una novità che il colosso del video aspettava da tempo e che cambia parecchio le carte in tavola per chi vive di recensioni, unboxing e consigli d’acquisto. L’annuncio è arrivato il 27 agosto 2026 dal CEO Neal Mohan, che su X ha confermato l’ingresso di Amazon nel programma di affiliazione di YouTube Shopping.

Il meccanismo è semplice e già rodato su altre piattaforme. I creator idonei possono taggare prodotti presenti su Amazon all’interno dei video tradizionali, degli Shorts e anche delle dirette. Chi guarda clicca, compra, e una parte della vendita finisce nelle tasche di chi ha suggerito quell’acquisto sotto forma di commissione. Nessun passaggio intermedio, nessuna descrizione infarcita di link copiati a mano.

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Perché l’arrivo di Amazon pesa più di altri accordi

Le partnership commerciali su YouTube non sono una novità, ma qui il discorso cambia per una questione di scala. Amazon muove un volume di affari che nessun altro partner del programma può eguagliare, e questo significa che il catalogo a disposizione dei creator diventa praticamente sterminato. Una recensione di cuffie, un video su attrezzatura da campeggio, una diretta dedicata ai libri del momento: in tutti questi casi il prodotto citato ha ottime probabilità di essere disponibile sul marketplace, con la possibilità immediata di trasformare l’interesse dello spettatore in un acquisto tracciato.

Per il pubblico il vantaggio è più pratico che economico. Chi guarda un contenuto e decide di comprare quello che vede consigliato non deve più uscire dall’app, aprire il browser, cercare il modello giusto e sperare di aver trovato la versione corretta. Il collegamento è lì, agganciato al video. Per i creator, invece, si tratta di una fonte di guadagno aggiuntiva che si somma alla pubblicità e agli abbonamenti, spesso con margini più interessanti proprio perché legata a contenuti che parlano già di prodotti.

Un programma che si sta allargando velocemente

L’apertura ad Amazon non arriva isolata. A marzo YouTube aveva già abbassato la soglia minima di iscritti necessaria per accedere al sistema di ecommerce, una mossa pensata per allargare la platea e permettere anche ai canali più piccoli di monetizzare attraverso le raccomandazioni. Chi produce contenuti di nicchia con community ridotte ma molto fedeli spesso converte meglio dei grandi canali generalisti, e quel cambio di regole andava esattamente in quella direzione.

I numeri comunicati dall’azienda parlano di oltre un milione di persone che hanno aderito a YouTube Shopping. Una cifra che racconta quanto il modello dell’affiliazione sia diventato centrale nell’economia dei creator, non più un extra ma una voce di bilancio vera e propria. Nel frattempo il programma di affiliazione ha allargato la sua presenza geografica, sbarcando di recente in Argentina, Messico e Regno Unito.

Cosa cambia concretamente per chi pubblica su YouTube

La possibilità di taggare articoli su Amazon copre tutti i formati principali della piattaforma. Gli Shorts, in particolare, potrebbero rivelarsi il terreno più interessante: contenuti brevissimi, consumati a ritmo velocissimo, dove un prodotto mostrato per pochi secondi può generare un impulso d’acquisto immediato. Le dirette seguono una logica diversa, più lenta e conversazionale, ma con un pubblico che tende a fidarsi di chi sta parlando in tempo reale.

Resta il fatto che l’accesso è riservato ai creator idonei, quindi non tutti i canali potranno attivare la funzione da subito. Le regole di ammissione restano quelle del programma, con i requisiti già rivisti nella primavera scorsa. Chi rientra nei parametri trova ora un catalogo enormemente più ampio da cui pescare, senza dover negoziare accordi diretti con singoli brand o passare attraverso agenzie specializzate. L’ecommerce integrato nei video, insomma, smette di essere un esperimento e diventa infrastruttura. Con il più grande rivenditore online del mondo dentro il sistema, YouTube completa un tassello che mancava da parecchio al suo ecosistema commerciale.