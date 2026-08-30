Google Messages cambia: le novità in test e quelle già attive

Chi usa Google Messages su Android sa bene che le novità arrivano col contagocce, perché Google testa quasi tutto in versione A/B prima di spingere le funzioni sul canale stabile. Ad agosto 2026 la fotografia è questa: parecchie cose in prova sui dispositivi dei beta tester, altre ormai arrivate a tutti. E tra le due liste c’è un buon numero di ritocchi grafici che cambiano il modo di leggere e gestire le conversazioni.

Il quadro generale non sorprende chi segue l’app da tempo. Il client RCS e SMS di Google ci mette mesi, a volte più di un anno, per portare in stabile una funzione già vista in beta. Vale la pena quindi distinguere bene cosa è già disponibile e cosa invece resta un esperimento visibile solo a una fetta ristretta di utenti.

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Google Messages: le funzioni ancora in fase di test

Tra le prove in corso c’è la griglia degli allegati personalizzabile, con Google che sta valutando due design differenti, uno dei quali occupa una porzione decisamente più ampia dello schermo. Cambia anche il menu che compare tenendo premuto un messaggio o un’immagine: niente più barra degli strumenti in alto, ma un menu fluttuante mentre lo sfondo si sfoca. Una seconda pressione permette di copiare soltanto una parte del testo, cosa che prima non era possibile, visto che l’unica opzione era copiare l’intero messaggio.

Capitolo compatibilità con iPhone. Con l’arrivo di iOS 27 in autunno, le conversazioni RCS tra Android e iPhone guadagneranno le risposte in linea con citazione e le reazioni alle foto con l’emoji vera e propria, non più la semplice descrizione testuale. La funzione al momento è in beta.

Poi ci sono le conferme di lettura, ed è qui che Google sembra andare avanti e indietro. Nelle ultime settimane l’app è tornata in larga parte al design con i due cerchietti sotto il messaggio, dopo aver provato la soluzione a cerchio singolo dentro la bolla. Adesso si sta testando una variante che recupera le icone vecchie ma sposta orario e lucchetto della crittografia: quelle informazioni si vedono con uno swipe verso sinistra, mentre lo swipe verso destra serve per rispondere direttamente. Il primo redesign, quello con il cerchio in basso a destra delle bolle e delle immagini, era comparso già ad agosto 2024 e oggi è ampiamente diffuso sia in beta sia in stabile, con i simboli che vanno dai puntini per l’invio in corso alla spunta singola cerchiata, alla doppia spunta e infine al cerchio pieno per il messaggio letto.

Altro cambiamento in arrivo riguarda Messaggi per il web, che abbandonerà l’abbinamento tramite codice QR a favore dell’accesso con account Google. A fine aprile il metodo con il QR risultava comunque ancora attivo.

Quello che è già arrivato a tutti

La novità più corposa tra quelle stabili è il tema chat, che sostituisce la vecchia voce “Cambia colori” del 2024 e si trova nel menu con i tre puntini. Quando la funzione viene attivata sul dispositivo compare un badge rosso a segnalarla. Il carosello Colori offre nove opzioni per le bolle dei messaggi, con Dynamic Color in prima posizione che si adatta allo sfondo della conversazione. La sezione Sfondi consente invece di caricare un’immagine personale oppure di scegliere tra le raccolte fornite da Google: Animali, Architettura, Bianco e nero, Panorami urbani, Paesaggi, Macro, Spazio, Tramonti e Texture. Le personalizzazioni restano visibili solo sul proprio telefono.

Negli Stati Uniti, intanto, Samsung Messages è stata dismessa e gli utenti vengono spostati sull’app di Google. Su Android 14 e versioni successive l’app RCS di Google si sposta automaticamente nella dock della schermata principale dopo il passaggio.

Ritocchi minori ma utili: il pulsante per i messaggi vocali ora ha un colore più marcato, mentre prima la forma d’onda seguiva la tonalità del campo di scrittura. E c’è Tap to draft, pensato per evitare le risposte rapide inviate per sbaglio. Una volta attivata l’opzione in Impostazioni, poi Suggerimenti e azioni, quindi Suggerimenti, toccando una Smart Reply il testo finisce nel campo di scrittura e resta modificabile fino alla pressione manuale del tasto di invio. Il comportamento predefinito rimane comunque “Tap to send”.