Google Messages, arrivano i temi personalizzati per ogni chat

Chi passa buona parte della giornata dentro Google Messages ha da oggi un motivo in più per fermarsi a guardare lo schermo, perché l’app di messaggistica di Google ha appena introdotto i temi chat personalizzati, con la possibilità di scegliere colori e sfondi diversi per ogni singola conversazione sui dispositivi Android. Una novità che non cambia il funzionamento dei messaggi, ma cambia parecchio il modo in cui si presentano.

L’annuncio parla chiaro: ogni conversazione può diventare qualcosa di riconoscibile a colpo d’occhio. Una foto di famiglia dietro il gruppo con i parenti, una palette sobria e minimale per il contatto di lavoro, oppure qualcosa di completamente fuori dagli schemi per chi non ha voglia di prendersi troppo sul serio. La scelta, come sottolineato dal team, resta interamente nelle mani di chi usa l’app.

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Come funzionano i temi personalizzati in Google Messages

Il dettaglio che merita attenzione riguarda la privacy delle personalizzazioni. Le impostazioni scelte sono visibili soltanto a chi le applica, quindi il tema sdolcinato dedicato alla persona che piace resterà un segreto ben custodito, a meno che qualcuno non sbirci direttamente sullo schermo. L’altra persona continuerà a vedere la conversazione con il proprio stile, senza sapere nulla di quello che accade dall’altra parte.

Per quanto riguarda le opzioni disponibili, si può caricare una delle proprie immagini come sfondo della chat oppure attingere alla libreria di preset messa a disposizione dall’app. Le categorie coprono un ventaglio piuttosto ampio: Animali, Architettura, Bianco e Nero, Paesaggi urbani, Paesaggi naturali, Macro, Spazio e altre ancora. C’è insomma abbastanza materiale per non dover per forza pescare dalla galleria personale.

Un aspetto pensato bene riguarda le bolle dei messaggi, che si adattano automaticamente allo schema cromatico dello sfondo selezionato. Niente combinazioni improbabili o testo illeggibile su fondo chiaro, almeno in teoria. Chi non è soddisfatto del risultato automatico può comunque intervenire manualmente e modificare i colori a piacimento, senza dover rinunciare allo sfondo scelto.

La procedura passo dopo passo

Impostare un tema richiede pochi tocchi. Basta aprire Google Messages e selezionare la conversazione da personalizzare. Da lì si può toccare il nome del contatto nella barra superiore oppure i tre puntini verticali in alto a destra. Nel menu compare la voce Chat Theme, che dà accesso alla selezione di colori e sfondi.

A quel punto si sceglie: una foto personale dalla galleria oppure una delle immagini proposte dall’app. Dopo aver fatto la selezione si tocca Avanti e si arriva a una schermata di anteprima, utile per capire se il risultato convince davvero prima di renderlo definitivo. Se tutto torna, un tocco su Applica e la conversazione cambia aspetto.

La funzione è in fase di distribuzione proprio in questi giorni. Il modo più semplice per capire se è già arrivata sul proprio dispositivo consiste nel controllare il menu con i tre puntini dentro l’app: quando la personalizzazione diventa disponibile compare un pallino rosso a segnalarlo. Un piccolo indicatore visivo che funziona da promemoria, senza bisogno di andare a caccia dell’aggiornamento nelle impostazioni.

Va detto che si tratta di una di quelle novità che rientrano nella categoria delle piccole soddisfazioni quotidiane. Nessuna rivoluzione tecnica, nessun cambiamento nel protocollo di messaggistica, nessuna nuova funzione legata alla sicurezza o alla sincronizzazione. Semplicemente un modo per rendere più riconoscibili e meno anonime le decine di conversazioni che si accumulano nella lista, dove spesso l’unica differenza tra un gruppo e l’altro è il nome scritto in alto.

Per chi gestisce contemporaneamente chat di lavoro, gruppi familiari e conversazioni con gli amici, la possibilità di associare un colore o un’immagine specifica a ciascuna diventa anche un piccolo aiuto pratico. Il cervello riconosce l’ambiente visivo prima ancora di leggere il nome, e capire in che conversazione ci si trova diventa immediato. Il rollout è già partito su Android.