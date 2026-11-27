Con One UI 9.5 Samsung punta a trasformare l’app Meteo in uno strumento capace di muoversi d’anticipo, sfruttando l’intelligenza artificiale per intuire di cosa avranno bisogno gli utenti prima ancora che se ne accorgano. Tra le funzioni in fase di sviluppo ne spunta una pensata per chi viaggia spesso, che permette di consultare in automatico le previsioni meteo delle località di destinazione. Niente più ricerche manuali o città da aggiungere una per una all’elenco, perché sarà il sistema stesso a proporre le informazioni utili al momento giusto.

L’idea di fondo è piuttosto semplice da spiegare, anche se dietro c’è parecchio lavoro. Oggi chi deve partire per una trasferta o una vacanza di solito apre l’applicazione, digita il nome della città e controlla che tempo farà. Con il nuovo approccio questo passaggio diventa superfluo, o quasi. Il telefono raccoglie gli indizi già presenti nelle altre app e suggerisce da solo di dare un’occhiata alle condizioni del luogo in cui si sta per andare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona Personal Agent Core nella One UI 9.5

Il cuore di tutto si chiama Personal Agent Core, abbreviato in PAC. Si tratta del framework di intelligenza artificiale agentica messo a punto da Samsung per ricavare informazioni di contesto da diverse applicazioni, sia quelle della One UI sia quelle di Google. In pratica il sistema incrocia i dati sparsi nello smartphone per capire cosa sta succedendo nella giornata dell’utente e quali impegni lo attendono.

Qualche esempio concreto aiuta a inquadrare meglio la faccenda. Se nel calendario compare una riunione fissata in un’altra città, oppure nella casella di posta elettronica c’è un biglietto aereo, l’app Meteo può proporre di verificare il tempo previsto a destinazione prima della partenza. A quel punto basta un tocco sul suggerimento per arrivare dritti alle previsioni, senza passaggi intermedi e senza dover ricordare il nome esatto della località.

La funzione ha già un nome, Personalized Weather Experience, e potrà essere attivata o disattivata attraverso un’opzione dedicata all’interno delle impostazioni di Personalized Data Intelligence. Un dettaglio non da poco, visto che lascia all’utente la scelta di sfruttare o meno questo genere di automatismi.

Previsioni al risveglio e prima del tragitto verso il lavoro

Le novità non si fermano ai viaggi. Nel codice della beta della One UI 9.5 sono emersi riferimenti anche ad altri meccanismi automatici legati alla routine quotidiana. L’applicazione potrebbe infatti aggiornare le previsioni nel momento in cui lo smartphone rileva che l’utente si è appena svegliato, oppure quando si accorge che sta per affrontare il consueto percorso verso l’ufficio. L’obiettivo è mostrare dati freschi proprio quando servono davvero, senza costringere nessuno ad aprire l’app e attendere il caricamento delle informazioni più recenti.

Sono scenari che chiunque conosce bene. La mattina, prima di uscire di casa, capita spesso di chiedersi se portare l’ombrello o una giacca più pesante. Avere le previsioni già aggiornate sul display in quel preciso istante rende il gesto più immediato, e lo stesso vale per il tragitto casa lavoro, quando un acquazzone improvviso può cambiare i piani.

Sul fronte della privacy però il quadro appare ancora poco definito. Nelle tracce individuate Samsung non specifica quali informazioni relative alla posizione, agli appuntamenti e agli spostamenti vengano effettivamente elaborate da Personal Agent Core. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando che il sistema per funzionare deve attingere a calendario, posta e abitudini di movimento, e su questo punto l’azienda non ha ancora fornito chiarimenti.

Fonte: TecnoAndroid