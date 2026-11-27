Nessuna esclusiva in vista per The Witcher 4. Subito dopo aver confermato un accordo di marketing con Sony, CD Projekt Red ha sentito il bisogno di intervenire pubblicamente per fermare sul nascere le voci che descrivevano il gioco come un’esclusiva PlayStation. Il nuovo capitolo della saga resterà multipiattaforma e uscirà in contemporanea su PS5, Xbox Series X|S e PC. I dettagli dell’intesa con Sony restano riservati, ma l’operazione dovrebbe seguire lo stesso modello già visto con GTA 6, un titolo promosso da PlayStation che però non è legato in esclusiva alla console giapponese.

L’annuncio della collaborazione aveva infatti creato un po’ di confusione online sulla reale portata dell’accordo. Parecchi giocatori si erano domandati fin dove arrivasse il rapporto tra lo studio polacco e Sony, e il timore che le altre piattaforme finissero in secondo piano si era diffuso piuttosto rapidamente. Per riportare ordine è sceso in campo direttamente il CEO Michał Nowakowski, che sui social ha scelto parole molto chiare: “Siamo entusiasti della nostra partnership con PlayStation! E giusto per essere chiari: The Witcher 4 e gli altri nostri prossimi titoli resteranno multipiattaforma.”

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Niente esclusività temporale su PS5

La precisazione, però, non è bastata a chiudere del tutto la questione. Diversi utenti hanno continuato a chiedere se la nuova avventura con protagonista Ciri potesse almeno arrivare prima su PS5 rispetto alle altre piattaforme, con una classica esclusività temporale di qualche mese. Un’ipotesi tutt’altro che campata in aria, visto che accordi di questo tipo nel settore non sono certo una novità.

Anche su questo fronte Nowakowski ha tolto ogni dubbio senza troppi giri di parole: “Tutte le piattaforme riceveranno il gioco nello stesso momento: PS5, Xbox Series X|S e PC. Nessuno viene lasciato indietro.” Una risposta che di fatto mette sullo stesso piano i possessori delle console Sony, quelli di Xbox e chi gioca su computer, confermando un’uscita simultanea per tutti.

Il malumore dei fan Nintendo per l’assenza di Switch 2

Proprio quell’ultima frase ha finito per infastidire una parte del pubblico Nintendo. Nell’elenco delle piattaforme manca infatti qualsiasi riferimento a Switch 2, e il “nessuno viene lasciato indietro” è suonato quasi come una provocazione. The Witcher 4 è stato annunciato nel 2024 per PS5, Xbox e PC e non è mai stato collegato in modo ufficiale alla nuova console della casa di Kyoto. Così nei commenti diversi appassionati hanno fatto notare che in questo caso è proprio Switch 2 a essere chiaramente lasciata indietro.

L’assenza di oggi, comunque, non chiude del tutto la porta a un eventuale porting più avanti. CD Projekt Red in passato ha dimostrato un sostegno concreto verso l’hardware Nintendo, e lo ha ribadito anche di recente proprio durante la finestra di lancio di Switch 2. C’è poi un altro elemento da considerare, perché il quarto capitolo della serie, sviluppato con Unreal Engine 5, non è atteso prima del 2028. Da qui all’uscita del gioco, quindi, gli scenari potrebbero ancora cambiare.

Fonte: TecnoAndroid