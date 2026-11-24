Per GTA 6 è arrivata la prima patch dopo il lancio, un aggiornamento che interviene su alcuni dei bug più fastidiosi emersi nei primi giorni di gioco. Grand Theft Auto VI è finito nelle mani di una fetta davvero consistente di giocatori, e questa sorta di “playtesting esteso” su scala planetaria ha fatto venire a galla problemi che Rockstar ha deciso di affrontare senza perdere tempo. Le correzioni toccano aspetti molto diversi tra loro, dal modo in cui il gioco registra i progressi fino al comportamento del meteo e a un intoppo piuttosto serio legato alla trama.

La novità che probabilmente interessa di più riguarda i salvataggi automatici. Il sistema sembra essere stato sistemato e adesso entra in funzione con maggiore frequenza. Per chi passa ore nel mondo di gioco è un dettaglio tutt’altro che secondario, perché un salvataggio più ravvicinato significa perdere meno progressi se qualcosa va storto. C’è però un punto ancora aperto. Non esistono conferme sulla risoluzione dei casi di corruzione della partita che si verificavano in caso di crash o di spegnimento improvviso della console, un problema segnalato nei giorni scorsi e che aveva creato parecchia apprensione tra i giocatori.

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Meteo più dinamico e telefonate finalmente funzionanti

L’aggiornamento di Grand Theft Auto VI mette mano anche alle condizioni atmosferiche. Con la patch il clima del mondo di gioco cambierà più spesso, e questo vale in particolare per quei fenomeni su larga scala che Rockstar aveva presentato come uno dei tratti distintivi del titolo. Fino a ora, a quanto pare, queste variazioni si facevano vedere meno di quanto ci si aspettasse, e l’intervento punta proprio a renderle più frequenti. Si tratta di un ritocco che incide sull’atmosfera generale e sulla sensazione di trovarsi in un ambiente vivo, uno degli elementi su cui lo studio aveva insistito parecchio prima dell’uscita.

Decisamente più pesante era invece il problema delle telefonate. In alcuni casi le chiamate previste dal copione semplicemente non partivano, e il risultato era piuttosto frustrante. Senza quella telefonata la storia si bloccava e non c’era modo di andare avanti. Un difetto del genere, in un gioco fortemente narrativo come GTA 6, finisce per compromettere l’esperienza nel suo complesso, perché lascia il giocatore fermo davanti a una missione che non si sblocca. Con l’aggiornamento questo bug è stato risolto e la progressione della storia dovrebbe tornare a scorrere senza intoppi.

Niente patch del day one per Rockstar

C’è un aspetto curioso in tutta questa vicenda. Rockstar non ha rilasciato la classica patch del day one, quella che ormai accompagna quasi ogni grande uscita e che molti si ritrovano a scaricare appena inserito il disco o completato l’acquisto digitale. Per GTA 6 la software house ha preferito una strada diversa, lasciando che il gioco arrivasse sul mercato così com’era e intervenendo solo qualche giorno dopo con il primo aggiornamento correttivo.

Le ragioni di questa scelta non sono state spiegate in modo ufficiale. Una delle ipotesi più plausibili è che lo studio abbia voluto evitare di mandare in tilt l’intera rete, visto il numero enorme di persone che avrebbero tentato di scaricare la stessa patch nello stesso momento, proprio nel giorno del debutto. Un rischio concreto per un titolo atteso come Grand Theft Auto VI, capace di muovere una mole di giocatori difficile da gestire anche per le infrastrutture più solide. Il changelog completo della patch elenca tutti gli interventi effettuati dagli sviluppatori su salvataggi, meteo e telefonate.

Fonte: TecnoAndroid