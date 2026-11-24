OnePlus ha iniziato ufficialmente a chiudere il proprio sito web, almeno nella forma che gli utenti hanno conosciuto finora. Chi oggi apre la homepage del marchio non trova più la consueta vetrina con i prodotti in evidenza ma un messaggio piuttosto asciutto, che annuncia una vera e propria “snellitura” del portale. Si tratta di un cambiamento visibile già al primo colpo d’occhio, perché la pagina principale ha perso del tutto la sua funzione commerciale e si è trasformata in un semplice avviso rivolto ai clienti.

Per anni la home di un produttore di smartphone è stata il punto di partenza naturale per scoprire le novità, confrontare i modelli e magari procedere all’acquisto. Nel caso di OnePlus quella funzione sembra ormai archiviata. Al posto delle immagini dei dispositivi e delle schede dedicate ai singoli modelli compare infatti un testo che spiega in poche righe la nuova direzione intrapresa dall’azienda per la sua presenza online.

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Cosa dice il messaggio comparso sulla homepage di OnePlus

Il contenuto dell’avviso è breve ma molto chiaro. L’azienda scrive che, a seguito dell’annuncio del 16 luglio 2026, sta semplificando il sito per concentrarlo sull’assistenza clienti dedicata ai dispositivi OnePlus già in circolazione. Per tutto ciò che riguarda garanzia, riparazioni e altre forme di supporto, il messaggio invita a visitare il portale specifico pensato proprio per questo scopo, raggiungibile tramite un apposito collegamento.

Il riferimento all’annuncio di luglio è l’unico elemento temporale presente nel testo e serve a collegare la modifica del sito a una comunicazione precedente del marchio. La formulazione scelta non lascia molti dubbi sul significato dell’operazione. Il portale principale smette di essere uno spazio dedicato alla promozione e alla vendita e diventa di fatto un punto di riferimento per chi possiede già un dispositivo OnePlus e ha bisogno di aiuto.

La parola usata dall’azienda è “streamlining”, che in italiano si può rendere appunto con snellimento o semplificazione. Un termine volutamente neutro, che descrive una riduzione dei contenuti senza entrare nei dettagli. Nella pratica però l’effetto è evidente, visto che la vetrina dei prodotti è sparita dalla pagina iniziale.

Garanzia e riparazioni restano al centro per chi ha già uno smartphone del marchio

Per chi utilizza ogni giorno uno smartphone OnePlus la notizia più rilevante riguarda proprio il supporto. Il messaggio pubblicato dall’azienda indica in modo esplicito che l’attenzione del sito sarà rivolta all’assistenza per i dispositivi esistenti. Questo significa che le richieste legate alla garanzia e alle riparazioni continuano ad avere un canale di riferimento, anche se spostato su una sezione dedicata e separata dalla vecchia home.

Il cambiamento interessa quindi soprattutto la parte commerciale del portale, quella che mostrava i prodotti e le novità, mentre il servizio rivolto a chi ha già acquistato un dispositivo viene esplicitamente mantenuto e messo al centro. Chi dovesse avere un problema con il proprio telefono o voler verificare lo stato della copertura in garanzia trova dunque un’indicazione precisa su dove rivolgersi.

Fonte: TecnoAndroid