Migliaia di lavoratori di Amazon si preparano a incrociare le braccia ancora una volta, scegliendo i giorni più intensi dell’anno per il commercio online. Tra il Black Friday e il Cyber Monday sono previsti scioperi e proteste in oltre 20 paesi, con dipendenti e sostenitori che chiedono al colosso dell’ecommerce di trattare con i sindacati e di rispettare il diritto dei lavoratori a organizzarsi. A coordinare la mobilitazione c’è la federazione sindacale internazionale UNI Global, che porta avanti la campagna Make Amazon Pay insieme a Progressive International. Non si tratta di una novità assoluta, visto che l’iniziativa è arrivata ormai alla sua settima edizione.

Amazon, sciopero globale: dagli Stati Uniti alla Germania, le piazze della protesta

Negli Stati Uniti a scendere in strada saranno i Teamsters, che hanno organizzato manifestazioni a Los Angeles e Chicago per lunedì 30 novembre, giorno del Cyber Monday. Una sezione locale del sindacato che rappresenta i lavoratori della California meridionale ha spiegato che, nell’ambito di una giornata di azione globale, i dipendenti del gruppo chiedono salari equi, condizioni di lavoro più sicure, il riconoscimento della rappresentanza sindacale e rispetto sul posto di lavoro.

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In Germania il clima appare ancora più teso. Il sindacato Verdi ha proclamato scioperi in 11 siti dell’azienda per venerdì 27 novembre, in coincidenza con il Black Friday. Secondo l’organizzazione le paghe offerte spesso non bastano per vivere, mentre il lavoro nei magazzini comporta un notevole sforzo fisico per chi lo svolge ogni giorno. Verdi accusa inoltre la società di usare tracker digitali per controllare da vicino circa 40.000 dipendenti. Un portavoce di Amazon ha respinto queste accuse, sottolineando che la retribuzione media d’ingresso supera il salario minimo tedesco.

La protesta comunque non si limita a questi due fronti. Lavoratori e alleati si mobiliteranno anche in Canada, Australia, India, Bangladesh, Polonia, Lussemburgo, Brasile, Colombia, Uruguay, Indonesia, Giappone, Filippine, Thailandia, Figi, Singapore, Sudafrica e in diversi altri paesi.

Dal canto suo l’azienda difende con decisione le proprie politiche. Un portavoce ha dichiarato che Amazon offre ottimi stipendi, ottimi benefit e ottime opportunità fin dal primo giorno. La società afferma di impiegare direttamente più di 1,5 milioni di persone nel mondo e di garantire un ambiente di lavoro moderno, sicuro e coinvolgente, sia negli uffici sia negli edifici dedicati alle operazioni.

Il primo contratto sindacale in Nordamerica e il caso JFK8

Le tensioni tra il gigante delle consegne e i sindacati arrivano in un momento particolare. Sempre a novembre i lavoratori di un magazzino di Delta, nella Columbia Britannica, sono diventati i primi in Nordamerica a ottenere un contratto sindacale con Amazon. L’accordo, della durata di tre anni, è stato imposto attraverso un arbitrato vincolante e prevede tra le altre cose aumenti salariali fino a EUR 26 canadesi l’ora entro la scadenza, una settimana di ferie in più per chi ha 10 anni di anzianità e un’indennità di fine rapporto che può arrivare a 18 settimane.

Era stato il comitato per le relazioni sindacali della provincia canadese a ordinare l’arbitrato ad agosto, nonostante le obiezioni della multinazionale. Dopo che l’arbitro ha imposto l’intesa, il vicepresidente di Amazon J. Ofori Agboka ha definito il procedimento improprio e ingiusto, aggiungendo che va contro il buon senso e che l’azienda è pronta a portare la questione in tribunale se necessario.

Negli Stati Uniti, invece, la partita si gioca a New York. Ad aprile l’agenzia federale per le relazioni sindacali, la NLRB, ha ordinato ad Amazon di riconoscere il sindacato e di avviare le trattative presso il magazzino JFK8 di Staten Island. La società sta contestando la decisione. I dipendenti di quella struttura avevano votato a favore della sindacalizzazione nel 2022, diventando il primo magazzino Amazon negli Stati Uniti a compiere questo passo.

Fonte: TecnoAndroid