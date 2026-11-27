Tra le strade di Leonida, chi passa le prime ore in GTA 6 finisce quasi sempre per cercare la stessa cosa: il mezzo più rapido su cui mettere le mani. Una guida dedicata ai veicoli più veloci del gioco ha raccolto proprio questi bolidi, dividendoli tra auto, moto, fuoristrada, barche e aerei e indicando per ciascuno dove trovarlo e come sbloccarlo. Per chi ama l’adrenalina della velocità si tratta di un punto di partenza piuttosto prezioso, visto che la mappa è ampia e orientarsi senza qualche indicazione può richiedere parecchio tempo.

Una ricerca che non parte subito

Va detto che dare la caccia al mezzo perfetto non è esattamente la prima cosa da fare appena avviata la partita. Fino al Capitolo 2 infatti il gioco obbliga a utilizzare una sola automobile, e questo vincolo frena inevitabilmente la voglia di collezionare motori sempre più potenti. È una scelta che mette un po’ di ordine nelle fasi iniziali dell’avventura e che, almeno all’inizio, lascia spazio alla scoperta dell’ambientazione e della trama piuttosto che alla corsa contro il cronometro.

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Superata questa fase però le cose cambiano parecchio. La ricerca del mezzo ideale diventa una componente quasi naturale dell’esperienza, qualcosa che accompagna l’esplorazione di Leonida e che finisce per intrecciarsi con tutto il resto. Muoversi più velocemente significa raggiungere prima gli obiettivi, attraversare la mappa con meno fatica e, diciamolo pure, divertirsi parecchio lungo il tragitto. Non sorprende quindi che tanti giocatori, appena ne hanno la possibilità, inizino a guardarsi intorno per capire quali siano le alternative più performanti disponibili.

Terra, aria e mare: le categorie della guida

La guida ai mezzi più rapidi di GTA 6 non si limita alle classiche quattro ruote. L’elenco abbraccia diverse tipologie, partendo dalle auto e dalle moto, che restano probabilmente le più usate per gli spostamenti quotidiani tra un incarico e l’altro. Accanto a queste trovano spazio i fuoristrada, pensati per chi preferisce lasciare l’asfalto e affrontare terreni meno comodi senza rinunciare alla rapidità.

Il discorso poi si allarga ben oltre la strada. Tra i veicoli più veloci segnalati compaiono infatti anche le barche, utili per muoversi lungo le zone d’acqua, e gli aerei, che rappresentano il modo più diretto per coprire lunghe distanze dall’alto. Una panoramica di questo tipo permette di avere sotto mano le opzioni migliori per ogni situazione, senza dover andare per tentativi o affidarsi al caso.

Il valore principale di questo lavoro sta proprio nelle indicazioni pratiche. Per ciascun mezzo la guida spiega non soltanto quale sia il più rapido della propria categoria ma anche dove si trova sulla mappa e quali passaggi servono per sbloccarlo. Un aiuto concreto per chi vuole ottenere subito i bolidi migliori senza perdere ore a girare a vuoto per Leonida, una volta superati i limiti imposti dalle prime fasi della storia di GTA 6.

Fonte: TecnoAndroid