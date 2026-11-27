Su Netflix è partito il conto alla rovescia per Quiztopia, il nuovo show in arrivo dal Giappone che tra poche settimane approderà sulla piattaforma con un obiettivo piuttosto dichiarato, cioè raccogliere l’eredità di Squid Game. Stavolta però al centro della scena non ci sono giochi d’infanzia trasformati in prove mortali ma qualcosa di molto più familiare per chiunque abbia passato almeno una serata davanti alla televisione. Si parla infatti del classico quiz.

L’idea di partenza ha qualcosa di spiazzante. Un format che da sempre richiama domande a raffica, risposte giuste o sbagliate e magari un bel premio da portare a casa viene ribaltato e riletto in chiave di thriller giapponese. In questa versione sbagliare non vuol dire soltanto salutare il pubblico e tornarsene a casa. I premi ci sono eccome, ma accanto a loro compaiono conseguenze che la presentazione stessa definisce inquietanti, e il gioco diventa presto una questione di potere e di sopravvivenza.

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Il quiz show diventa una sfida per la sopravvivenza

Il paragone con Squid Game non è casuale e la stessa piattaforma sembra volerlo suggerire in modo abbastanza esplicito. La serie coreana aveva costruito tutto il suo fascino sul contrasto tra l’innocenza dei giochi e la brutalità di ciò che accadeva a chi perdeva. Quiztopia pare muoversi su un binario simile, prendendo un intrattenimento leggero e quasi rassicurante come il quiz show e caricandolo di una tensione completamente diversa.

Il meccanismo, almeno sulla carta, è semplice da capire anche per chi non mastica thriller tutti i giorni. Più che la cultura generale conta chi tiene in mano le regole e chi invece è costretto a subirle. Le domande diventano strumenti di controllo e ogni risposta pesa molto più di qualche punto sul tabellone. Per ora i dettagli sulla trama restano pochi e la piattaforma ha preferito puntare sull’atmosfera generale, lasciando intuire un mondo dove vincere o perdere ha un prezzo concreto.

Non stupisce nemmeno la provenienza del progetto. Il Giappone ha una lunga tradizione televisiva legata ai programmi a premi e portare quel linguaggio dentro un racconto cupo e teso è una scelta che incuriosisce. Su Netflix il filone delle produzioni basate su giochi estremi ha già dimostrato di poter conquistare un pubblico molto ampio, e questa nuova serie prova a inserirsi proprio lì con un tocco personale.

Takayuki Yamada nei panni del conduttore

A reggere il peso dello show ci sarà un conduttore sfavillante, interpretato da Takayuki Yamada. Ed è forse questo l’elemento che più di ogni altro promette di dare identità alla serie. In qualsiasi quiz televisivo chi presenta è il volto del programma, quello che scandisce i tempi, accende l’entusiasmo e tiene il pubblico incollato allo schermo. Immaginare la stessa figura dentro un contesto fatto di potere e minacce cambia parecchio la prospettiva.

Un presentatore brillante e carismatico che guida i concorrenti attraverso prove dalle conseguenze inquietanti crea un contrasto che può funzionare molto bene sul piano narrativo. Il sorriso da prima serata accostato a una posta in gioco altissima è il tipo di dissonanza che spesso rende memorabili questi racconti. Sarà quindi interessante osservare come Takayuki Yamada darà forma a un personaggio che deve essere allo stesso tempo affascinante e inquietante.

Al momento la piattaforma non ha diffuso molto altro e l’attenzione resta concentrata sul conto alla rovescia appena avviato. Quiztopia arriverà su Netflix tra poche settimane, con la promessa di trasformare il più tranquillo dei passatempi televisivi in una partita dove a contare sono il potere e la sopravvivenza.

Fonte: TecnoAndroid