Viaggiare con Uber adesso può voler dire anche salire su un’auto in cui la corsa viene registrata. In quattro città, infatti, i passeggeri hanno la possibilità di richiedere un passaggio con autisti che utilizzano Record My Ride, la funzione pensata per riprendere il tragitto. Non è una regola valida per tutti ma un’opzione in più al momento della prenotazione, rivolta a chi preferisce sapere che il proprio viaggio sarà documentato.

Il funzionamento parte da un’idea piuttosto semplice. Da un lato ci sono i conducenti che hanno scelto di adottare la registrazione video durante il servizio, dall’altro gli utenti che possono indicare di voler salire proprio sulle loro vetture. L’incontro tra queste due scelte dà forma a una proposta che per il momento resta circoscritta a pochi centri urbani e che non riguarda ancora l’intera rete della piattaforma.

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Una novità ancora in fase di prova

Quello avviato dalla società ha tutte le caratteristiche di un programma pilota. La scelta di limitare la funzione a quattro città è tipica di una fase sperimentale, in cui uno strumento nuovo viene introdotto in modo graduale invece di essere esteso subito a tutti gli utenti. Si tratta di un passo misurato che permette di osservare come la novità si inserisce nelle abitudini di chi usa l’app per spostarsi ogni giorno.

Al centro dell’iniziativa c’è il tema della sicurezza, con un’attenzione particolare rivolta agli autisti. Chi passa molte ore al volante accompagnando persone sconosciute può contare su uno strumento che documenta quanto accade a bordo. Allo stesso tempo anche i clienti che chiedono espressamente di essere ripresi entrano a far parte di questo meccanismo, che finisce così per riguardare entrambe le persone presenti nell’abitacolo. Il valore della funzione sta proprio in questo doppio binario. Il conducente decide di attivare la ripresa, il cliente decide di cercare quel tipo di servizio. Nessuno dei due si ritrova a subire una scelta presa da altri, ed è un dettaglio che pesa parecchio quando si parla di telecamere puntate all’interno di un’auto privata.

Cosa cambia per chi prenota

Per gli utenti la differenza principale riguarda la libertà di scelta. La registrazione resta uno strumento usato dal conducente, ma con questa novità anche chi prenota può esprimere una preferenza e chiedere in modo esplicito un tragitto filmato. È un cambio di prospettiva piccolo solo in apparenza, perché sposta una parte della decisione nelle mani del cliente, che non deve più affidarsi al caso per trovare un’auto dotata di questo sistema. Chi vive in una delle aree coinvolte può quindi orientare la propria prenotazione verso un’esperienza diversa da quella standard. Chi invece abita altrove continua per ora a utilizzare il servizio nella forma consueta, senza la possibilità di selezionare un conducente che riprende il viaggio. Le informazioni disponibili non indicano quali siano le quattro città interessate né i tempi di un eventuale allargamento ad altre zone. Lo stato attuale è quello di un servizio di corse registrate attivo in un’area limitata, dove i passeggeri di Uber possono già fare richiesta di un autista che utilizza Record My Ride.

Fonte: TecnoAndroid