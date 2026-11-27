Su Windows 11 potrebbe presto capitare che un’applicazione si rifiuti di partire anche su un computer con requisiti hardware in regola e con un programma del tutto compatibile. Dietro questo scenario c’è Windows Baseline Protection, una nuova verifica di sicurezza che Microsoft intende mettere a disposizione degli sviluppatori. Quando alcune protezioni del sistema operativo risultano disattivate, il software potrà ridurre le proprie funzioni oppure bloccare completamente l’accesso.

La novità è stata presentata in questi giorni durante l’evento Microsoft Ignite ed è già disponibile in anteprima per chi partecipa al programma Windows Insider. Il debutto per tutti è previsto nel 2027. I primi meccanismi di attestazione dell’integrità dei dispositivi erano arrivati con Windows 10, ma adesso l’obiettivo è renderli sfruttabili direttamente dalle applicazioni attraverso un controllo comune e verificabile. Stando alla documentazione ufficiale, il sistema raccoglie 8 requisiti di sicurezza sotto un unico cappello.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tra le aziende che stanno già sperimentando la tecnologia compaiono Adobe, Battle.net, 1Password, Raycast, EPIC, CrowdStrike, Foxit e Dropbox. Nessuna di loro però ha annunciato un blocco generalizzato dei propri programmi sui PC che non superano la verifica.

Le 8 protezioni che Windows 11 vuole trovare attive

Invece di lasciare a ciascuno sviluppatore il compito di interrogare una per una le funzioni di sicurezza, Windows 11 restituisce un esito positivo solo quando tutte le protezioni richieste sono accese. Basta che ne manchi una e il risultato cambia.

La prima versione della funzionalità controlla la presenza di un chip TPM 2.0 operativo e l’attivazione di Secure Boot, il meccanismo che verifica l’affidabilità dei componenti coinvolti nell’avvio. A questi si aggiungono la sicurezza basata sulla virtualizzazione (VBS), che sfrutta la virtualizzazione hardware per isolare le parti più sensibili del sistema, e l’Integrità della memoria (HVCI), che usa proprio quell’isolamento per rafforzare l’integrità del codice eseguito nel kernel.

Gli altri 4 controlli riguardano i driver e gli strumenti di debug. Si parla del caricamento dei soli driver firmati, del rispetto dei requisiti di certificazione Windows, della protezione contro il debugging del kernel che potrebbe servire ad aggirare le difese e del blocco dei driver con vulnerabilità note.

Nella pratica un PC con Secure Boot spento oppure con l’Integrità della memoria non attiva potrebbe non superare la verifica pur funzionando senza alcun problema. La questione tocca soprattutto chi interviene sulle impostazioni di Windows per esigenze di compatibilità, virtualizzazione o prestazioni.

Cosa decideranno gli sviluppatori

Il nodo più delicato riguarda le scelte delle software house. Microsoft si limita a fornire l’informazione sullo stato della macchina senza imporre una reazione precisa. Un’applicazione può quindi mostrare un avviso, disattivare una funzione, registrare l’anomalia o rifiutarsi di partire.

Per una piattaforma come Battle.net il controllo potrebbe affiancare le tecnologie anticheat, che già esaminano alcune caratteristiche del sistema. Adobe potrebbe impiegarlo insieme ai propri strumenti contro il software contraffatto e malevolo, mentre 1Password avrebbe un elemento in più per valutare la sicurezza di un dispositivo che custodisce informazioni riservate.

Il rischio è che impostazioni finora modificabili liberamente dall’utente si trasformino in condizioni imposte in modo indiretto dai produttori di software. Molto dipenderà dalle politiche adottate dagli sviluppatori, in particolare quando un requisito mancante avesse ricadute sulle singole applicazioni.

Il discorso riguarda anche chi usa Windows 11 su hardware non supportato ufficialmente. Aver installato il sistema aggirando i controlli iniziali non garantisce affatto che lo stesso computer superi le future verifiche delle app. C’è poi il caso del dual boot con Linux, perché disattivare Secure Boot per avviare una distribuzione o componenti non firmati correttamente potrebbe far fallire il controllo. Detto questo, Secure Boot non è incompatibile con Linux per definizione, visto che molte distribuzioni supportano l’avvio protetto grazie al noto meccanismo basato su shim.

Dove trovare il controllo e come attivare le protezioni

Nelle versioni Insider che includono la novità, la sezione dedicata si trova in Impostazioni, poi Sicurezza e infine Baseline protection. Un indicatore segnala se il computer rispetta tutti i requisiti oppure se servono degli interventi.

Microsoft prevede un pulsante che attiva in automatico le protezioni gestibili direttamente da Windows. Quando invece bisogna mettere mano al firmware UEFI, per esempio per abilitare Secure Boot, la procedura accompagna l’utente verso le impostazioni giuste. Prima di procedere conviene comunque controllare la compatibilità dei driver e l’eventuale configurazione di BitLocker, dato che le modifiche alle impostazioni di avvio possono richiedere la chiave di ripristino.

Fonte: TecnoAndroid