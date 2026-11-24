Un’Acura Integra GSR che ha fatto da comparsa sul set di 2 Fast 2 Furious è finita all’asta negli Stati Uniti, e lo fa senza prezzo di riserva. Non si tratta di una delle auto protagoniste della saga, ma per chi è cresciuto con quei film resta un pezzo piuttosto curioso. È sovralimentata, vestita di rosso quasi ovunque e potrebbe anche essere aggiudicata a una cifra contenuta.

Nella saga di Fast and Furious le sportive giapponesi non si sono certo limitate a Nissan Skyline, Mazda RX7 e Toyota Supra. Già nel primo capitolo comparivano due Acura Integra, tra cui quella guidata da Mia Toretto, interpretata da Jordana Brewster. Questa Integra GSR invece ha lavorato come comparsa nel secondo film. L’annuncio pubblicato su Bring a Trailer non chiarisce se la vettura sia effettivamente apparsa sullo schermo. Esistono però documenti delle riprese del 2002 da cui risulta che la casa di produzione ha pagato EUR 2.260, circa 2.300 euro, per i danni ai paraurti anteriore e posteriore e alla griglia.

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Una carrozzeria nera e rossa e un set di cerchi da 19 pollici

L’anno successivo all’esperienza cinematografica l’auto è stata riverniciata con una combinazione di nero e rosso. Certo non ha il fascino della Nissan R34 Skyline GTR di Brian O’Conner, ma ha dalla sua un vantaggio non da poco perché costerà decisamente meno. A spezzare la tinta della carrozzeria ci pensano i cerchi HRE da 19 pollici a 10 razze, abbinati a pneumatici Firestone Firehawk in misura 255/40. Sul fronte della frenata l’Integra monta dischi forati e scanalati e pinze SSBC Force 10, entrambi aggiornamenti rispetto alla dotazione originale.

Le modifiche più importanti però si trovano sotto il cofano. Il quattro cilindri in linea da 1.8 litri di serie è stato abbinato a un compressore Jackson Racing e a una presa d’aria aftermarket. Nell’annuncio non c’è traccia della potenza raggiunta, anche se è lecito aspettarsi una vettura parecchio vivace. La trazione è anteriore e la trasmissione è affidata a un cambio manuale a cinque marce.

Un abitacolo dove il rosso domina su tutto

Anche il vano motore ha l’aspetto tipico di una show car piuttosto scenografica. Ci sono tubi di un rosso acceso un po’ ovunque, diversi dettagli cromati e una barra duomi Comptech Sport rossa. Lo stesso tema prosegue nell’abitacolo, dove i sedili sono rivestiti in rosso e nero, i tappetini sono rossi e lo stesso colore compare sul quadro strumenti e sul volante Momo. Non mancano poi alcune finiture in fibra di carbonio e un impianto audio aftermarket.

Un esemplare del genere è chiaramente una questione di gusti e non piacerà a tutti. Per chi però sognava da ragazzo un’auto preparata nello stile di 2 Fast 2 Furious questa Integra risponde a quasi tutte le aspettative, e l’assenza di riserva potrebbe portarla a un prezzo finale basso. Questa generazione di Integra, la stessa da cui è nata una Type R venduta per EUR 186.489, pari a circa 190.000 euro, è inoltre molto apprezzata per la sua guidabilità. Al netto di un look esterno e interno un po’ audace, dovrebbe quindi regalare parecchio divertimento al volante.

Fonte: TecnoAndroid