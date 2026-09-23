Galaxy S27 con display M16 OLED, Pixel 11 resta indietro

Un aggiornamento del display sembra destinato a diventare il vero asso nella manica di Galaxy S27, almeno stando alle indiscrezioni che circolano attorno ai prossimi top di gamma Samsung. Il riferimento è al pannello M16 OLED, l’ultima generazione di materiale organico sviluppata dall’azienda coreana, che secondo quanto trapelato finirebbe sia su Galaxy S27 Pro sia su Galaxy S27 Ultra. Una mossa che, se confermata, metterebbe i futuri flagship Samsung in una posizione di vantaggio proprio su un fronte, quello dello schermo, dove la concorrenza fatica a distinguersi.

La notizia interessante, però, non riguarda solo quello che Samsung farà. Riguarda anche chi, apparentemente, questo salto lo ha mancato. La serie Pixel 11 di Google, stando alle stesse informazioni, non avrebbe adottato il nuovo materiale OLED, restando quindi un gradino sotto in termini di tecnologia del pannello. Un dettaglio che per molti utenti potrebbe passare inosservato sulla carta, ma che sul campo si traduce in differenze concrete di resa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia con il pannello M16 OLED

Samsung Display aggiorna periodicamente i materiali emissivi dei suoi pannelli, e ogni nuova generazione porta con sé un nome in codice progressivo. L’M16 è l’ultimo della serie e rappresenta l’evoluzione più recente disponibile per i dispositivi mobili. Il primo smartphone Android a montarlo, stando alle informazioni emerse, sarà iQOO 16, che quindi anticiperebbe tutti gli altri nell’adozione della nuova generazione di OLED firmato Samsung.

Il fatto che un produttore terzo arrivi prima non è così strano. Samsung Display opera come fornitore indipendente e vende i suoi pannelli anche ai concorrenti diretti della divisione mobile, Apple inclusa. Capita spesso che la disponibilità commerciale segua tempistiche diverse da quelle dei lanci interni, soprattutto quando si parla di componenti che entrano in produzione a ridosso della presentazione di un nuovo modello.

Per Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra l’arrivo dell’M16 significherebbe comunque allinearsi al meglio che il gruppo può offrire nel momento del debutto. Una scelta logica, considerando che lo schermo è storicamente uno degli argomenti di vendita più forti dei flagship Samsung, quello su cui l’azienda ha costruito buona parte della sua reputazione nel settore.

Il confronto con Pixel 11 e le mosse dei concorrenti

L’assenza del nuovo materiale su Pixel 11 apre uno scenario curioso. Google si affida da tempo a fornitori esterni per i pannelli dei suoi smartphone e la scelta di non passare all’ultima generazione potrebbe dipendere da tempistiche di produzione, accordi commerciali o semplicemente da valutazioni interne sui costi. Nessuna delle due aziende ha commentato ufficialmente la questione, quindi si resta nel campo delle indiscrezioni.

Quello che emerge con una certa chiarezza è però la dinamica del mercato. La corsa al display migliore continua a essere uno dei terreni di scontro principali tra i produttori di fascia alta, e non riguarda più soltanto risoluzione o frequenza di aggiornamento. Il materiale del pannello incide su consumi, luminosità di picco e durata nel tempo, aspetti che si notano nell’uso quotidiano anche senza mettere due telefoni uno accanto all’altro.

Va ricordato che si parla di dispositivi ancora lontani dal debutto. La gamma Samsung di prossima generazione non ha ancora una data ufficiale e le specifiche possono cambiare fino a poche settimane dall’annuncio. Le informazioni sui pannelli, in particolare, sono tra quelle che tendono a consolidarsi con maggiore anticipo rispetto ad altre voci, ma questo non le rende definitive.

Nel frattempo il testimone passa a iQOO 16, che si prepara a essere la prima vetrina concreta dell’M16 OLED nel mondo Android. Sarà quel dispositivo, di fatto, a mostrare per primo cosa riesce a fare il nuovo materiale prima che arrivi sui flagship coreani.

Fonte: TecnoAndroid