NVIDIA verso l’acquisizione di Hugging Face per 11 miliardi

Un’operazione da circa 11 miliardi di euro starebbe per portare Hugging Face sotto il controllo di NVIDIA, secondo indiscrezioni che circolano con insistenza e che arrivano da fonti considerate piuttosto solide. Nessuna conferma ufficiale, per ora, ma il quadro che emerge è abbastanza chiaro: la società guidata da Jensen Huang sarebbe disposta a mettere sul tavolo una cifra enorme per mettere le mani su una delle piattaforme più frequentate da chi lavora con gli algoritmi di intelligenza artificiale liberi.

Chi non mastica il settore magari il nome non lo conosce nemmeno, eppure Hugging Face è diventata negli anni una specie di piazza centrale per sviluppatori, ricercatori e aziende. Fondata nel 2016, si è trasformata rapidamente nel posto dove i modelli di AI open source vengono condivisi, distribuiti e scaricati da chiunque abbia voglia di sperimentare. Un archivio vivo, aggiornato di continuo, che nel giro di pochi anni ha assunto un peso specifico difficile da replicare partendo da zero.

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Perché NVIDIA punta su una piattaforma di modelli aperti

La logica dietro l’eventuale acquisizione non è misteriosa. Il mercato si sta spostando, lentamente ma in modo evidente, verso l’esecuzione dei modelli in locale, direttamente sulle macchine degli utenti e delle aziende, riducendo la dipendenza dai servizi cloud. Chi controlla il luogo dove quei modelli vengono pubblicati e scaricati si ritrova in una posizione strategica non da poco, perché intercetta il flusso prima ancora che diventi prodotto finito.

Per NVIDIA significherebbe piantare una bandiera in un territorio che oggi è ancora relativamente neutrale. Non hardware, non data center, ma software condiviso, comunità, standard di fatto. Una mossa laterale rispetto al core business, che però si incastra bene con tutto il resto.

La partita dei chip proprietari e la difesa delle GPU

Sul fronte dell’hardware per l’intelligenza artificiale la supremazia di NVIDIA è fuori discussione, questo lo sanno anche i sassi. Il punto è che la concorrenza non se ne sta buona. OpenAI, Google, Amazon e Anthropic stanno investendo parecchio per sviluppare chip proprietari, con l’obiettivo dichiarato di dipendere meno dai fornitori esterni. Tradotto: dipendere meno da NVIDIA.

In questo contesto, avere in casa una delle piattaforme open source più importanti dell’intero ecosistema diventa una forma di assicurazione. Se i modelli più diffusi nascono, crescono e vengono distribuiti in un ambiente controllato dalla società di Santa Clara, mantenere alta la domanda per le proprie GPU diventa un esercizio molto più semplice. Non è controllo diretto sul mercato, ma è influenza, e nel settore tecnologico l’influenza spesso vale quanto il possesso.

Resta il fatto che un’operazione del genere solleverebbe più di una domanda nella comunità che ruota attorno a Hugging Face. Il concetto stesso di apertura, quando finisce dentro il perimetro di un colosso che vende schede grafiche a peso d’oro, tende a diventare argomento delicato. Sviluppatori e ricercatori che finora hanno usato la piattaforma proprio per la sua natura indipendente potrebbero guardare al cambio di proprietà con qualche sopracciglio alzato.

Le cifre in ballo, comunque, raccontano quanto valga oggi questo tipo di infrastruttura. Undici miliardi di euro circa per una società che non produce hardware, non vende cloud e non ha un modello proprietario da difendere, ma che ha costruito attorno a sé un ecosistema che nessun concorrente è riuscito finora a scalzare. Le trattative, stando a quanto trapela, sarebbero a uno stadio avanzato, anche se né NVIDIA né Hugging Face hanno rilasciato dichiarazioni sull’argomento.