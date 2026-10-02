NVIDIA Open Agent Safety Platform: così ferma gli agenti AI

Gli agenti AI non si limitano più a rispondere a una domanda, e proprio per questo NVIDIA ha deciso di intervenire con la nuova Open Agent Safety Platform, un insieme di strumenti pensato per fermare in pochi millisecondi i comportamenti fuori controllo. Un semplice assistente conversazionale può commettere un errore e finisce lì. Un agente che legge file, usa credenziali e interroga i servizi aziendali può invece compiere azioni che nessuno aveva mai autorizzato. Ed è esattamente lo scenario che nelle ultime settimane si sta presentando con una frequenza sempre maggiore.

Il principio di fondo è piuttosto intuitivo. Più libertà viene concessa a questi sistemi, più diventa necessario tracciare confini che vengano rispettati davvero e non soltanto sulla carta. Attorno al tema circolano da tempo parecchie discussioni su quale strada prendere, ma c’è anche chi ha scelto di passare ai fatti. Non sorprende che a farlo sia proprio la società che più di tutte sta traendo vantaggio dall’esplosione dell’intelligenza artificiale.

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Una piattaforma fatta di più pezzi che lavorano insieme

La proposta di NVIDIA non si basa su un unico strumento miracoloso. L’approccio prevede diversi componenti che collaborano tra loro, ciascuno con un compito preciso all’interno della catena di controllo. L’idea è costruire una sorta di recinto attorno agli agenti, così da sapere in ogni momento cosa stanno facendo e fin dove possono spingersi.

Il punto di partenza è abbastanza chiaro. Quando un software agisce in autonomia dentro un’infrastruttura aziendale, il rischio non riguarda solo la qualità delle risposte ma anche la sicurezza dei dati e delle risorse a cui ha accesso. Un agente con permessi troppo ampi potrebbe toccare file sensibili, sfruttare credenziali in modo improprio o dialogare con servizi che non dovrebbero riguardarlo affatto. Da qui nasce la necessità di un sistema capace di sorvegliare e, se serve, di bloccare.

OpenShell e l’ambiente controllato per gli agenti

Il primo tassello della piattaforma si chiama OpenShell. Il suo compito è creare un ambiente controllato all’interno del quale l’agente svolge il proprio lavoro. In questo spazio gli amministratori possono stabilire con precisione a quali risorse l’agente ha diritto di accedere e, allo stesso tempo, seguire passo dopo passo le azioni che compie.

Un esempio aiuta a capire meglio. Un agente AI incaricato di analizzare dei documenti potrebbe avere il permesso di consultare soltanto una cartella specifica, senza ottenere alcun accesso al resto della rete aziendale. Il perimetro viene definito a monte e l’agente opera esclusivamente dentro quei limiti, mentre chi gestisce il sistema mantiene la piena visibilità su quello che accade.

Si tratta di un modo per ridurre la superficie di rischio senza rinunciare all’utilità di questi strumenti. L’agente continua a svolgere il compito assegnato, ma lo fa in uno spazio circoscritto e osservabile. Resta però la questione più delicata, cioè cosa succede quando un agente prova comunque a oltrepassare il confine che gli è stato imposto. È proprio su questo punto che la Open Agent Safety Platform di NVIDIA punta a intervenire, con l’obiettivo di fermare gli agenti fuori controllo nel giro di pochi millisecondi.

Fonte: TecnoAndroid