Microsoft Edge regala 500 punti Rewards per ogni amico invitato

Chi usa Microsoft Edge sullo smartphone potrebbe presto ritrovarsi con un piccolo incentivo in tasca, o meglio, nel proprio conto punti: Microsoft sta infatti sperimentando un programma referral che premia chi convince amici e conoscenti a installare il browser sul telefono. Il meccanismo è semplice nella forma, molto meno permissivo nella sostanza, perché per incassare la ricompensa non basta far cliccare qualcuno su un link.

La cifra in ballo è di 500 punti Microsoft Rewards per ogni nuovo utente portato a bordo. Stessa somma anche per la persona invitata, ma solo quando l’operazione viene completata rispettando alla lettera una serie di condizioni. Condividere il collegamento non basta, installare l’app nemmeno, e neppure creare un account Microsoft è sufficiente da solo.

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Come funziona davvero il referral su Edge Mobile

La promozione riguarda Edge Mobile nelle versioni per Android e iOS, e sta arrivando in modo graduale. L’opzione per invitare nuovi utenti sembra comparire soprattutto negli account di chi il browser lo usa già con una certa regolarità, quasi fosse una sorta di premio alla fedeltà. Quando la funzione è attiva, l’app mostra un invito alla condivisione e consente di generare un collegamento personale da girare a chi si vuole.

Il punto delicato riguarda il profilo dell’invitato. Deve trattarsi di una persona alla prima esperienza con Edge sul mobile, che scarica il browser partendo proprio dal link ricevuto. Poi serve l’accesso con un account Microsoft e, soprattutto, l’utilizzo concreto: almeno una ricerca in due giornate diverse, entro i primi 14 giorni. Solo a quel punto i punti vengono accreditati a entrambe le parti. Quella richiesta di attività distribuita su due giorni distinti non è casuale. Serve a separare una prova vera da un’installazione fatta di corsa e poi abbandonata nella cartella delle app dimenticate. Nessuno pretende un uso intensivo, ma un minimo segnale di continuità sì. Secondo le informazioni circolate, chi arriva a Edge attraverso un referral potrebbe in seguito ottenere a sua volta la possibilità di generare link propri, anche se i criteri di idoneità restano poco chiari.

Quanto valgono realmente 500 punti

Ogni referral valido frutta 500 punti al titolare del link e altrettanti al nuovo arrivato. Il tetto mensile è fissato a 7.500 punti, che equivalgono a 15 inviti andati a buon fine. Ipotizzando un anno intero con il massimale sempre raggiunto, il totale teorico salirebbe a 90.000 punti. Tradotto in valore concreto, 7.500 punti valgono all’incirca 6 euro in gift card Microsoft o Xbox, mentre la cifra annuale si aggirerebbe attorno ai 70 euro. Numeri che vanno presi per quello che sono, cioè non un pagamento in denaro. I punti Rewards non hanno un valore monetario autonomo e si possono spendere soltanto all’interno del catalogo collegato all’account. Ci sono gift card di vari marchi, concorsi a cui partecipare, donazioni. Disponibilità e soglie però cambiano da Paese a Paese, quindi l’offerta non è identica ovunque.

L’iniziativa si incastra nella strategia più ampia con cui Microsoft spinge Bing, il Microsoft Store e alcuni servizi Xbox proprio attraverso il sistema a punti. Sul terreno del mobile, però, la partita si gioca sulle abitudini più che sulla tecnologia. Far cambiare browser a qualcuno è complicato, mentre un piccolo incentivo economico può abbassare la resistenza iniziale e spingere almeno a un tentativo.

Sul piano tecnico, del resto, Edge condivide con Chrome la stessa base Chromium, quindi il salto non è traumatico in termini di compatibilità e di resa dei siti. La differenza la fanno le funzioni proprietarie aggiunte da Microsoft e, sulla versione Android, il supporto alle estensioni, elemento che il browser di Google sul telefono non offre.