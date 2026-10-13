Nuova specie di ninfea scoperta su Instagram: è già a rischio

Una nuova specie di ninfea è stata individuata in un modo che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrato quasi impossibile, cioè scorrendo le immagini pubblicate su Instagram. La pianta, sconosciuta fino a quel momento, potrebbe però trovarsi già in una situazione delicatissima, al punto da essere considerata in pericolo critico di estinzione. Una scoperta che arriva insieme a un campanello d’allarme, e che nasce da un gesto quotidiano come quello di sfogliare un social network.

Il merito va tutto all’occhio attento di un orticoltore, capace di notare in una fotografia qualcosa che non tornava. Un dettaglio, una forma o un colore fuori posto che lo ha spinto a guardare meglio. Da lì è partito tutto.

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Dalla fotografia sui social alla ricerca sul campo

Vedere una pianta su uno schermo però non basta per dire con certezza che si tratti di una specie mai descritta prima. Serve averla tra le mani, studiarla e confrontarla con quelle già note. Per questo motivo l’intuizione nata online si è trasformata molto presto in una vera e propria spedizione.

L’obiettivo era recuperare un campione della ninfea direttamente nel suo ambiente naturale, e quell’ambiente si trova in Colombia. Il percorso ha portato i protagonisti lungo i corsi d’acqua colombiani, in quella che viene descritta come un’autentica corsa contro il tempo. Non una semplice escursione quindi, ma una missione in cui la rapidità contava parecchio.

Il motivo di tanta fretta si intuisce facilmente. Se una pianta rischia di sparire, ogni giorno perso può fare la differenza tra riuscire a documentarla e arrivare troppo tardi. Ed è proprio questo il paradosso della vicenda, perché la nuova ninfea viene riconosciuta come specie a sé nello stesso momento in cui emerge il timore che possa scomparire.

Una scoperta che arriva già con un allarme

Il fatto che questa ninfea possa essere già gravemente minacciata cambia parecchio la prospettiva. Di solito la scoperta di una specie sconosciuta viene accolta come una buona notizia per la scienza, un tassello in più nella conoscenza della biodiversità. Qui invece la soddisfazione si mescola subito alla preoccupazione.

C’è poi un altro aspetto che rende la storia piuttosto curiosa. Il punto di partenza non è stato un laboratorio né una ricerca pianificata nel dettaglio, ma Instagram, una piattaforma pensata per condividere foto e momenti personali. Eppure è bastata un’immagine finita sotto gli occhi della persona giusta per avviare un percorso che ha portato fino ai fiumi della Colombia. Un esempio di come i social possano diventare, quasi per caso, uno strumento utile anche per chi studia le piante.

Tutto ruota comunque attorno a quella capacità di osservazione dell’orticoltore, senza la quale la fotografia sarebbe rimasta una tra le tante. È stato il suo sguardo allenato a riconoscere che quella pianta meritava attenzione, e a mettere in moto la ricerca sul campo.

Il campione recuperato nei corsi d’acqua

La parte decisiva dell’intera vicenda resta la raccolta del campione, il passaggio che permette di trasformare un sospetto in una conferma. Senza materiale concreto da esaminare la nuova specie di ninfea sarebbe rimasta soltanto un’ipotesi legata a uno scatto condiviso online.

Raggiungere la pianta nei corsi d’acqua colombiani ha richiesto proprio quella corsa contro il tempo di cui si parlava, spinta dalla consapevolezza che la specie, fino ad allora del tutto sconosciuta, potesse trovarsi in condizioni critiche. Alla fine lo sforzo ha permesso di recuperare un esemplare di questa ninfea mai descritta prima, individuata per la prima volta grazie a una foto vista scorrendo Instagram.

Fonte: TecnoAndroid