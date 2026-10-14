HP OmniBook RTX Spark: prezzi svelati per errore, da 2.600 euro

Per qualche ora, sullo store americano di HP, sono rimasti visibili i prezzi dei primi portatili equipaggiati con NVIDIA RTX Spark, e la cifra di partenza non è passata inosservata: EUR 2.683, cioè circa 2.600 euro. Una svista, con ogni probabilità, visto che quelle pagine non avrebbero dovuto essere raggiungibili dal pubblico in quel momento. Eppure è bastata una finestra di tempo così breve per capire con discreta precisione dove l’azienda intende piazzare questa nuova generazione di macchine.

I modelli finiti in vetrina prima del previsto sono due, OmniBook X 14 e OmniBook Ultra 16. Entrambi montano il nuovo RTX Spark di NVIDIA, la componente attorno a cui ruota tutta l’operazione. Non c’è stato nessun annuncio ufficiale, nessuna presentazione su un palco o comunicato stampa a fare da cornice. Solo un paio di schede prodotto apparse e poi sparite, abbastanza a lungo però da lasciare traccia.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Due portatili pensati per chi lavora sul serio

Il messaggio che arriva da questi prezzi è piuttosto netto. Gli OmniBook con RTX Spark non vogliono essere computer per tutti, né tantomeno macchine da comprare a cuor leggero per navigare o scrivere qualche documento. HP li inquadra come una vera workstation portatile, rivolta a due categorie ben precise di utenti: chi lavora con l’intelligenza artificiale e i creator, ovvero chi produce contenuti e ha bisogno di potenza a disposizione anche lontano dalla scrivania.

Ed è proprio questa vocazione professionale a spiegare una soglia d’ingresso così alta. Quando un prodotto viene pensato per carichi di lavoro impegnativi, il listino tende a seguire, e in questo caso la scelta appare coerente con il pubblico a cui si rivolge. I nomi stessi dei due modelli lasciano intendere formati diversi, così da offrire un’alternativa a chi preferisce qualcosa di più compatto e a chi invece cerca uno spazio di lavoro più ampio, pur restando all’interno della stessa famiglia.

Il confronto inevitabile con i MacBook

C’è poi un dettaglio che rende la vicenda ancora più interessante. Il prezzo di partenza di questi portatili risulta allineato a quello dei MacBook, un riferimento che nel segmento dei professionisti creativi pesa parecchio. Non si tratta quindi di una proposta che punta a battere la concorrenza sul piano del risparmio, ma di un posizionamento che mette le macchine HP con RTX Spark sullo stesso livello dei portatili Apple.

Per chi lavora nel mondo della creatività e dell’intelligenza artificiale, significa trovarsi davanti a un’alternativa nella stessa fascia di spesa, con la differenza sostanziale rappresentata dalla tecnologia NVIDIA a bordo. Una sfida diretta, insomma, giocata non sul costo ma su ciò che ciascuna piattaforma è in grado di offrire a parità di investimento.

Al momento, comunque, le informazioni emerse si fermano qui. La fuga di notizie ha riguardato gli OmniBook X 14 e gli OmniBook Ultra 16, rimasti consultabili per qualche ora sul sito statunitense del produttore, con un prezzo di partenza fissato a EUR 2.683, l’equivalente di circa 2.600 euro.

Fonte: TecnoAndroid