Nothing OS 5.1, arriva la rimappatura dell’Essential Key

La possibilità di rimappare il tasto laterale arriverà con Nothing OS 5.1, e per una fetta consistente della community si tratta della novità più attesa degli ultimi mesi. Il team di sviluppo del marchio londinese lo ha confermato in un intervento sul forum ufficiale, spiegando che il lavoro sulla prossima versione dell’interfaccia è già iniziato e che tra le funzioni in cantiere c’è proprio la libertà di assegnare un’azione diversa all’Essential Key, il pulsante fisico che finora ha avuto un compito piuttosto rigido.

Il contesto aiuta a capire i tempi. Da pochi giorni è partita la fase di beta aperta di Nothing OS 5.0, la personalizzazione software costruita su Android 17, con il rilascio globale fissato a partire dalla metà del mese prossimo. Mentre quella versione viene rifinita, una parte del gruppo di lavoro guarda già oltre, e la cosa interessante è che il produttore abbia scelto di raccontarlo apertamente invece di lasciare tutto nel silenzio fino all’annuncio.

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Cosa cambia con Nothing OS 5.1

Nessuno si aspetti una rivoluzione. Nothing OS 5.1 viene descritto dagli stessi sviluppatori come un aggiornamento minore, uno di quelli che sistemano, limano, aggiungono qualche tassello senza stravolgere l’impianto generale. Il punto è che dentro questi aggiornamenti minori a volte finiscono proprio le richieste che gli utenti ripetono da più tempo, ed è esattamente il caso della rimappatura dell’Essential Key.

Il tasto, introdotto sui dispositivi più recenti del marchio, nasce legato a una funzione precisa e fino a oggi non ha lasciato margini di personalizzazione. Chi non usa quella funzione si è ritrovato con un pulsante fisico praticamente inutile, e sui canali ufficiali le lamentele non sono mancate. Poterlo riassegnare significa restituirgli un senso, qualunque esso sia, dalla fotocamera a una scorciatoia personale. Il produttore non ha ancora chiarito quali azioni saranno disponibili nell’elenco, ma la direzione è tracciata.

Restano fuori dalla comunicazione, per ora, le altre novità che accompagneranno la versione. Il post parla genericamente di “alcune interessanti novità”, senza scendere nel dettaglio, e non è stata indicata una finestra temporale precisa per il rilascio.

Nothing OS 6.0 e l’ascolto della community

Il discorso cambia parecchio quando si passa a Nothing OS 6.0. Qui l’aggiornamento sarà corposo, e una squadra dedicata ci sta già lavorando, anche se l’arrivo sui dispositivi slitta all’anno prossimo. Prima ancora di definire le funzioni, però, l’azienda ha annunciato una fase preliminare piuttosto insolita per il settore.

L’idea è raccogliere feedback attraverso vari canali, capire quali siano i punti di forza dell’interfaccia e quali invece gli aspetti che convincono meno, quali aspettative abbia la community nei confronti del marchio e cosa sia realisticamente possibile costruire con l’evoluzione tecnologica disponibile. Solo dopo aver messo insieme questo materiale verranno stabilite le priorità dell’aggiornamento.

È un approccio che ribalta la sequenza abituale. Di solito le roadmap software nascono a porte chiuse e vengono presentate a cose fatte, con gli utenti chiamati a commentare quando ormai le decisioni sono state prese da mesi. Qui la rimappatura dell’Essential Key funziona quasi da prova generale di questo metodo, visto che arriva dopo una pressione costante e ben documentata da parte di chi usa quotidianamente questi telefoni.

Nel frattempo la beta aperta di Nothing OS 5.0 prosegue, con il team impegnato nelle ottimizzazioni che precedono la distribuzione su larga scala prevista dalla metà del mese prossimo.