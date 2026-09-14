Nothing Phone (3) crolla a 599 euro con la Glyph Matrix

Chi teneva d’occhio il Nothing Phone (3) sperando in un ribasso concreto ha trovato su Amazon quello che cercava, perché il top di gamma del marchio londinese scende a 599,08 euro grazie a uno sconto del 29% sul listino di 849 euro. Una differenza di circa 250 euro che sposta parecchio l’equilibrio, soprattutto per un dispositivo che nasceva già con l’ambizione di rompere gli schemi estetici del settore. E il bello è che qui non si parla di una versione depotenziata o di un modello uscito da anni, ma del prodotto più ambizioso mai firmato dall’azienda.

La cosa che colpisce subito, guardando il retro del telefono, è la Glyph Matrix. Non si tratta più di semplici strisce luminose come sui modelli precedenti, ma di una vera e propria matrice di punti capace di mostrare notifiche, avvisi importanti, piccole funzioni utili e persino qualche gioco. È un’idea che va oltre l’effetto scenico: l’obiettivo dichiarato è cambiare il modo in cui si interagisce con lo smartphone, riducendo la necessità di girarlo e accendere lo schermo ogni due minuti. Chi ha provato il sistema lo descrive come una via di mezzo tra un gadget e uno strumento davvero funzionale.

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Fotocamere e potenza, cosa offre davvero Nothing Phone (3)

Sul fronte fotografico la scelta è stata la coerenza più che la specializzazione. Il comparto fotografico conta quattro sensori da 50 MP, una configurazione che punta tutto sulla versatilità e sull’omogeneità delle immagini tra un obiettivo e l’altro, senza quei salti di qualità fastidiosi che capitano quando si passa dal grandangolo al teleobiettivo su altri dispositivi. Una soluzione pulita, che evita le classiche fotocamere di contorno messe lì solo per gonfiare la scheda tecnica.

Il motore è lo Snapdragon 8s Gen 4, piattaforma mobile con processore a 8 core che arriva fino a 3,2 GHz e viene prodotta con processo a 4 nm. A supportarlo ci sono l’AI Engine, la RAM LPDDR5X e la memoria UFS 4.0, con la possibilità di spingersi fino a 24 GB di RAM sfruttando la funzione Booster. Numeri che, tradotti in pratica, significano un telefono che non deve mai pensarci due volte prima di aprire un’app pesante o gestire più attività contemporaneamente.

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Autonomia e display, i dettagli che fanno la differenza

La ricarica è uno dei punti su cui Nothing ha lavorato parecchio. La batteria passa dall’1 al 50% in meno di 20 minuti, il che vuol dire recuperare mezza carica nel tempo di una doccia o di un caffè al bar. C’è anche la ricarica wireless da 15 W per chi preferisce appoggiare il telefono su una base senza cavi, più la ricarica inversa da 5 W, comoda per dare fiato agli auricolari quando la giornata si allunga oltre il previsto.

Il display AMOLED flessibile misura 6,67 pollici e raggiunge una luminosità di picco fino a 4500 nit, un valore che tiene testa alla luce diretta del sole senza costringere a fare ombra con la mano. A questo si aggiungono 1,07 miliardi di colori e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, la combinazione che rende i neri davvero neri e non grigio scuro. Sono le specifiche che ci si aspetta da un pannello di fascia alta, e in questa fascia di prezzo diventano un argomento piuttosto convincente.

Tra promozione, hardware e quel design che non somiglia a nessun altro, Nothing Phone (3) a 599,08 euro si sistema in una posizione scomoda per la concorrenza, perché in quella fascia trovare un pacchetto altrettanto completo e riconoscibile non è esattamente semplice.