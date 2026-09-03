Nothing OS 5.0, oltre 80 novità con Android 17

Nothing ha presentato Nothing OS 5.0, nuova versione del sistema operativo basata su Android 17 e caratterizzata da oltre 80 aggiornamenti. L’azienda londinese ha concentrato il lavoro su design, personalizzazione, prestazioni e strumenti basati sull’intelligenza artificiale, mantenendo l’impostazione di un’esperienza Android essenziale ma maggiormente personalizzabile.

La Home screen introduce un nuovo tema opzionale che affianca lo stile già presente su Nothing OS. Widget e barra di ricerca adottano elementi trasparenti, mentre il nuovo sistema di colori adattivi riprende le tonalità dello sfondo per distribuirle nell’interfaccia.

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Anche icone, widget e impostazioni rapide vengono aggiornati dinamicamente in base al colore principale dello sfondo. Rinnovati inoltre barra di stato, Impostazioni, fotocamera e Galleria, con nuove icone e animazioni. La Galleria introduce anche nuovi sistemi di ordinamento e una visualizzazione degli album ridisegnata. A cambiare è anche la tipografia: Nothing OS 5.0 utilizza il font Geist, accompagnato da dimensioni del testo riviste, bordi più uniformi, sfocature e un’iconografia più coerente.

Nuovi strumenti per la schermata di blocco

La personalizzazione coinvolge anche la schermata di blocco, con i nuovi quadranti Gooey e Micrographics. Il primo punta su forme più fluide e marcate, mentre il secondo propone un’impostazione più essenziale e tecnica, mostrando anche informazioni come meteo e prossimi appuntamenti. Gli utenti possono inoltre selezionare e spostare più app e widget contemporaneamente nella Home screen.

Arrivano poi due nuovi widget: Collector, pensato per raccogliere e visualizzare sulla Home e sulla schermata di blocco immagini degli oggetti preferiti, e Away Time, che registra il tempo trascorso lontano dallo smartphone e l’andamento delle pause durante la settimana. La Glyph Interface dispone ora di un’app dedicata che raccoglie funzioni, suoni, suonerie e programmazioni. Il nuovo Glyph Timer può invece essere avviato direttamente dalla Home screen, mostrando il tempo rimanente attraverso la Glyph sul retro del dispositivo.

Più attenzione a prestazioni e fluidità

Nothing OS 5.0 interviene anche sulla gestione delle risorse. Il sistema migliora reattività al tocco, gestione delle applicazioni in background e allocazione della memoria, dando priorità all’app utilizzata in quel momento. L’intelligenza on-device analizza inoltre le abitudini di utilizzo per mantenere pronte le applicazioni più frequenti, mentre l’ottimizzazione notturna interviene sulla memoria per sostenere le prestazioni nel tempo. Anche le animazioni sono state riviste in diverse aree del sistema, dal multitasking alle cartelle, passando per widget e scorciatoie.

Tra gli altri interventi figurano i nuovi controlli Bluetooth nelle Impostazioni rapide e un comportamento più pratico della fotocamera con i QR code, che rimangono visualizzati sullo schermo una volta rilevati.

L’AI diventa parte integrante del sistema

Una parte importante dell’aggiornamento riguarda gli strumenti Essential AI. Essential Voice migliora velocità e qualità delle trascrizioni, riconoscendo più efficacemente quando organizzare il contenuto in un elenco o mantenerlo come paragrafo. La trascrizione in tempo reale mostra inoltre le parole durante la registrazione e può acquisire audio direttamente dalla custodia di Ear (3) attraverso SuperMic.

Essential Space introduce invece le Smart Collections, che aiutano a organizzare i contenuti suggerendo ricordi da inserire nelle raccolte. Il supporto al Model Context Protocol (MCP) consente inoltre ad altri strumenti AI di cercare e consultare i dati selezionati all’interno di Essential Space.

Arriva infine sullo smartphone Essential Apps Builder, attraverso cui è possibile descrivere un’app e crearla direttamente dal dispositivo senza dover programmare, per poi utilizzarla immediatamente dalla Home screen.

Le novità introdotte da Android 17

Essendo basato su Android 17, Nothing OS 5.0 introduce anche una gestione separata di notifiche e Impostazioni rapide. Con uno scorrimento verso il basso dal lato sinistro si accede alle notifiche, mentre quello dal lato destro apre le impostazioni rapide.

Tra le nuove funzioni c’è anche Quick Share multipiattaforma, che permette di condividere file tra dispositivi Android e iPhone attraverso un QR code, senza installare applicazioni aggiuntive.

Sul fronte della privacy, il sistema mostra quando un’app utilizza fotocamera, microfono o posizione e introduce controlli più chiari per la registrazione dello schermo e per i permessi relativi alla localizzazione. Completano l’aggiornamento le emoji Noto 3D, un supporto più esteso al Tema scuro, un controllo separato del volume dell’Assistente, una maggiore luminosità dei contenuti HDR e una schermata Recenti ridisegnata.

Disponibilità

La Open Beta di Nothing OS 5.0 è disponibile dal 26 agosto 2026, inizialmente per Phone (3). Il supporto agli altri dispositivi compatibili verrà esteso progressivamente.