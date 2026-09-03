ChatGPT, Reddit e Roblox ora sotto le regole più dure del DSA

Dal 31 agosto ChatGpt, Reddit e Roblox rientrano nel gruppo ristretto dei servizi digitali sottoposti alle regole più severe del DSA, il Digital Services Act europeo. La Commissione europea ha designato ChatGpt come Very Large Online Search Engine, mentre Reddit e Roblox sono stati classificati come Very Large Online Platforms. È la soglia dei 45 milioni di utenti medi mensili nell’Unione europea a fare scattare questo livello di vigilanza, e tutte e tre le piattaforme l’hanno superata abbondantemente.

I numeri parlano chiaro. OpenAI ha dichiarato circa 159,1 milioni di utenti medi mensili europei per le funzioni di ricerca online di ChatGpt nel semestre chiuso il 31 marzo 2026. Reddit si ferma a un massimo stimato di 57,2 milioni nel primo semestre dell’anno, Roblox ne ha dichiarati 46,6 milioni nel semestre terminato il 13 agosto. Entro la fine di dicembre le tre società dovranno valutare e ridurre i rischi generati dai propri algoritmi, sottoporsi ad audit indipendenti e aprire una parte dei dati a regolatori e ricercatori qualificati. Per chi usa questi servizi ogni giorno, però, non arrivano nuovi documenti da presentare né censure improvvise.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché un chatbot viene trattato come un motore di ricerca

Ai fini del regolamento, ChatGpt svolge la funzione di motore di ricerca quando interroga il Web per rispondere alle richieste. La distinzione conta parecchio, perché il DSA non diventa una legge generale sulla correttezza delle risposte dell’intelligenza artificiale. Nessuna norma stabilisce che una allucinazione sia illegale o che una risposta sbagliata vada cancellata. Quello che viene chiesto a OpenAI è di esaminare i rischi sistemici legati al funzionamento del servizio, dai contenuti illegali ai diritti fondamentali, dalla salute fisica e mentale alla tutela dei minori, fino alla sicurezza pubblica e alle elezioni.

Il regolamento consente inoltre di chiedere modifiche alla progettazione del servizio, agli algoritmi, alle procedure di moderazione e ai sistemi pubblicitari. Un punto non secondario, visto che ChatGpt Ads è arrivato in Italia e in altri Paesi europei dal 24 agosto 2026. Le aziende designate VLOSE e VLOP che mostrano pubblicità devono mantenere un archivio pubblicamente accessibile delle inserzioni. OpenAI offre già controlli per capire perché compare un annuncio, disattivare parte della personalizzazione e segnalarlo, ma la nuova classificazione porta obblighi di trasparenza più stringenti. C’è anche una ragione di fondo dietro questa scelta. I motori di ricerca tradizionali indirizzano verso fonti esterne, i sistemi di IA generativa costruiscono direttamente la risposta finale mettendo insieme informazioni di provenienza diversa. Non suggeriscono dove cercare, producono loro stessi il contenuto che l’utente leggerà.

Feed, moderazione e minori sotto la lente di Bruxelles

Per Reddit il nodo riguarda il cuore stesso della piattaforma, cioè miliardi di post e commenti degli utenti, comunità gestite dai moderatori e sistemi che scelgono cosa mostrare. Il feed Home è già personalizzato in base ai subreddit frequentati, alle interazioni, ai voti, al tempo trascorso e alla posizione impostata. Ora quei meccanismi andranno valutati formalmente e le contromisure dovranno dimostrarsi efficaci. Diversi obblighi sono già operativi nell’Unione europea, dalla segnalazione dei contenuti illegali agli strumenti di ricorso, fino agli account degli adolescenti impostati con più restrizioni e senza pubblicità personalizzata. La designazione aggiunge un livello ulteriore, con audit indipendenti e accesso ai dati per i ricercatori. Anonimato, subreddit controversi e contenuti per adulti non spariscono, cambia il grado di controllo su come vengono raccomandati.

Su Roblox l’impatto più visibile riguarda la protezione dei minori. Dal gennaio 2026 la piattaforma richiede una verifica dell’età per accedere alla chat, usa anche una stima basata sulle caratteristiche facciali e limita le comunicazioni tra adulti e utenti sotto i 16 anni. Adesso la Commissione potrà verificare se questi sistemi funzionano davvero, analizzando grooming, contatti indesiderati, design potenzialmente compulsivo e raccomandazione delle esperienze.

Le conseguenze economiche della designazione

La parte più concreta si gioca dietro le quinte. Valutazioni documentate dei rischi, contromisure, audit, informazioni alle autorità. I ricercatori qualificati potranno chiedere accesso ai dati con le garanzie previste per privacy e sicurezza, il che non significa che le conversazioni private diventino consultabili da chiunque. I tre servizi entrano nella vigilanza diretta della Commissione europea e dovranno versare un contributo annuale per finanziarne la supervisione, che non può superare lo 0,05% del reddito netto mondiale annuo dell’esercizio precedente. In caso di violazione accertata, le sanzioni possono arrivare al 6% del fatturato annuo globale, con la possibilità di ordinare modifiche al servizio e adottare provvedimenti temporanei davanti a rischi urgenti di danni gravi.