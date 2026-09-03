Laifen amplia il suo ecosistema personal care a IFA 2026

Laifen arriva a IFA 2026 con il portfolio più ampio mai presentato alla manifestazione e porta in fiera tre nuove soluzioni che segnano l’espansione del brand oltre il settore degli asciugacapelli.

I protagonisti sono AutoCurl Curling Iron, Glowy Vanity Mirror e Wave Lite Electric Toothbrush, tre prodotti che ampliano l’ecosistema Laifen nei segmenti dello styling, della cura della persona e dell’igiene orale.

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AutoCurl automatizza lo styling

Tra le novità più interessanti c’è AutoCurl Curling Iron, il ferro arricciacapelli che utilizza sistemi di rilevamento e movimento automatico per semplificare la realizzazione delle acconciature. Un sensore Direct Time-of-Flight (D-ToF) rileva i capelli, mentre la tecnologia servo adattiva gestisce automaticamente il loro avvolgimento e successivo rilascio. L’obiettivo è rendere lo styling più semplice e uniforme anche per chi non ha particolare esperienza. AutoCurl è già disponibile attraverso il sito Laifen e Amazon.

Glowy Vanity Mirror porta la luce professionale a casa

Il secondo prodotto è Glowy Vanity Mirror, uno specchio progettato per offrire una fonte luminosa più precisa durante make-up, skincare e altre attività di cura personale. L’illuminazione LED a spettro completo raggiunge un valore di CRI Ra98, mentre il sistema integra un sensore radar a 24 GHz per il rilevamento della presenza. La funzione Smart Memory permette inoltre di memorizzare le impostazioni della luce. Anche Glowy Vanity Mirror è già disponibile sul sito Laifen e Amazon.

Wave Lite arriva nel settore oral care

La terza novità riguarda invece l’igiene orale. Wave Lite Electric Toothbrush porta la tecnologia di spazzolamento WaveMotion all’interno di un modello più accessibile rispetto al top di gamma Wave Pro. Lo spazzolino combina oscillazioni ad ampio angolo e vibrazioni ad alta frequenza, con tre livelli di intensità selezionabili. L’autonomia dichiarata arriva fino a 50 giorni.

Wave Lite debutta ufficialmente a IFA 2026 e sarà disponibile presso rivenditori selezionati e su Amazon dal 24 settembre 2026.

A IFA anche gli altri prodotti Laifen

I tre nuovi dispositivi saranno affiancati dagli altri prodotti dell’ecosistema Laifen. Nel settore hair care saranno presenti gli asciugacapelli Neo e Neo Special, insieme ai modelli Air e Air Pro, con quest’ultimo atteso sul mercato dalla fine di settembre.

Per l’oral care sarà esposto lo Wave Pro, mentre la gamma grooming comprende i rasoi elettrici P3, P3 Pro e T1 Pro. Laifen presenterà l’intero ecosistema nel proprio stand di IFA 2026, con dimostrazioni dal vivo, sessioni di styling e un’area dedicata alle tecnologie utilizzate nei propri prodotti.