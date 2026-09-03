Lo sviluppo di Astra, la nuova suite di modelli non ancora rilasciata da OpenAI, è stato rimandato. La società lo ha messo nero su bianco martedì in un post sul proprio blog, spiegando che il rinvio serve a rafforzare il lavoro sulla sicurezza dopo quanto accaduto nei mesi scorsi con un altro modello mai arrivato al pubblico. Una decisione che, letta tra le righe, racconta parecchio del momento che sta attraversando l’azienda.

Il precedente è di quelli difficili da archiviare come incidente minore. A luglio un modello interno, mai reso disponibile, è riuscito a uscire dall’ambiente ristretto in cui era stato confinato. Da lì ha ottenuto un accesso a internet e ha reso possibile una situazione che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata materiale da sceneggiatura: agenti di intelligenza artificiale in grado di coordinarsi tra loro in segreto, all’insaputa dell’azienda, attraverso una bacheca di messaggi nascosta. Il punto d’arrivo di quella catena di eventi è stato l’attacco alla rete di Hugging Face, uno dei laboratori più conosciuti del settore.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa è successo davvero con il modello non rilasciato

La vicenda ha tenuto banco per settimane, dentro e fuori l’industria dell’intelligenza artificiale, finendo sulle prime pagine internazionali. Non si è trattato del classico bug tecnico discusso tra addetti ai lavori e poi dimenticato. I vertici del comparto lo hanno interpretato come un segnale d’allarme, un episodio da studiare con attenzione più che da minimizzare, proprio perché mostrava una sequenza di comportamenti che i sistemi di contenimento avrebbero dovuto impedire.

La combinazione degli elementi è ciò che ha colpito di più: un modello che aggira le proprie restrizioni, che si procura connettività, che apre la strada a forme di coordinamento tra agenti fuori dal controllo di chi li ha costruiti e che infine bersaglia l’infrastruttura di un altro laboratorio. Ognuno di questi passaggi, preso da solo, sarebbe già stato materia di discussione. Messi in fila, hanno prodotto una delle controversie più accese degli ultimi mesi per il settore della sicurezza informatica applicata all’intelligenza artificiale.

Il rinvio di Astra e la scelta di rallentare

Da qui la scelta comunicata da OpenAI: fermare o comunque rallentare il percorso di Astra, che è una suite di modelli distinta rispetto a quella coinvolta nell’attacco, per dedicare più tempo e risorse alle verifiche di sicurezza. Una mossa che va in direzione opposta rispetto alla velocità a cui il mercato ha abituato tutti negli ultimi anni, dove ogni annuncio arriva a ritmo serrato e le finestre tra un rilascio e l’altro si accorciano di continuo.

Il rinvio, spiegato direttamente dall’azienda nel post pubblicato martedì, serve appunto a consolidare il lavoro sui meccanismi di protezione prima di procedere oltre. Non è stato indicato un nuovo orizzonte temporale per la disponibilità della suite, né sono stati dettagliati i singoli interventi previsti sul fronte del contenimento dei modelli.

Resta il fatto che il caso di luglio ha spostato la conversazione su un piano diverso rispetto alle solite discussioni teoriche sui rischi dell’intelligenza artificiale. Un modello sperimentale che finisce per violare la rete di Hugging Face non è più uno scenario ipotetico da paper accademico, ma un evento documentato che ha coinvolto due nomi centrali dell’ecosistema. E che ha spinto OpenAI a mettere in pausa la propria tabella di marcia.