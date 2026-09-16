Pokémon Vento e Onda in vetta ai giochi più attesi in Giappone

Al primo posto della classifica dei giochi più attesi in Giappone ci sono ancora Pokémon Vento e Onda, e il distacco non è di quelli discutibili. La rilevazione periodica di Famitsu, che raccoglie le preferenze dei lettori, racconta una situazione ormai consolidata da settimane: il nuovo capitolo della serie firmata Game Freak resta il pensiero fisso del pubblico giapponese, pur avendo una data di uscita tutt’altro che imminente. Seicentocinquantasette voti, per la precisione, contro i 504 del secondo classificato.

Il secondo posto se lo prende Fire Emblem: Fortune’s Weave, altro nome pesante nel catalogo Nintendo, seguito a breve distanza dal duo Atlus: Persona 6 con 466 voti e Persona 4 Revival con 440. Un dato che dice parecchio su quanto il marchio Persona sia radicato nel mercato interno, considerando che i due titoli insieme raccolgono più preferenze del gioco in vetta. Subito dietro, a 424 voti, il remake di Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2.

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La classifica completa dei trenta titoli più desiderati

La classifica dei trenta titoli più desiderati restituisce un quadro piuttosto interessante delle preferenze dei giocatori. A dominare è Nintendo Switch 2, con Pokémon Vento e Onda che conquista il primo posto con 657 voti, seguito da Fire Emblem: Fortune’s Weave, fermo a quota 504. Sul podio entra anche Persona 6 per PS5, che raccoglie 466 preferenze. Subito dietro compare Persona 4 Revival, mentre al quinto posto si trova Zelda: Ocarina of Time, altra proposta destinata a catturare l’attenzione del pubblico Nintendo. Più distaccato, ma comunque tra i giochi più attesi, Final Fantasy 7 Revelation raggiunge 257 voti, davanti a Xenoblade Genesis e Grand Theft Auto 6, rispettivamente con 235 e 233 preferenze.

La parte centrale della graduatoria vede una presenza particolarmente forte di produzioni giapponesi, tra Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, Final Fantasy Resonance e Trails in the Sky 2nd Chapter. Anche titoli come Resident Evil Veronica, The Duskbloods e Ace Combat 8 riescono a ritagliarsi uno spazio nella top 30. Nelle ultime posizioni trovano invece posto giochi molto attesi come Kingdom Hearts 4, Silent Hill: Townfall, Marvel’s Wolverine e Tales of Eternia Remastered. Interessante anche la presenza di versioni differenti dello stesso titolo, legate alle diverse piattaforme: un dettaglio che rende la graduatoria ancora più indicativa dell’interesse raccolto dalle singole produzioni.

Saghe storiche e un solo intruso occidentale

Scorrendo i nomi, la fotografia è quella di sempre: le grandi saghe giapponesi occupano praticamente ogni posizione utile. Final Fantasy compare più volte con Revelation e Resonance, distribuito su piattaforme diverse, e lo stesso vale per Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, presente in tre versioni separate che, sommate, farebbero un bel salto in graduatoria. Ci sono Xenoblade Genesis, Trails in the Sky 2nd Chapter, Tales of Eternia Remastered, Kingdom Hearts 4 e perfino Derby Stallion 2, che fuori dal Giappone dice poco o nulla ma lì ha un pubblico affezionato.

Il primo titolo occidentale che spunta nell’elenco è GTA 6, ottavo con 233 voti. Rockstar riesce ormai a mantenere una presenza stabile nella Top 10, giocandosela di settimana in settimana con i titoli vicini per una manciata di preferenze in più o in meno. Più sotto si trovano Resident Evil Veronica, The Duskbloods, Silent Hill: Townfall, Stranger Than Heaven e Marvel’s Wolverine, unico altro progetto occidentale a entrare nella lista.

La divisione per piattaforme conferma il peso di Nintendo Switch 2, che copre buona parte delle prime dieci posizioni, mentre PS5 si difende soprattutto grazie ai due Persona e ai capitoli Final Fantasy. Il vecchio Switch resta presente in coda con le versioni alternative di alcuni multipiattaforma, tra cui Genshin Impact e Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore.