Nissan Qashqai compie 20 anni e supera 4,1 milioni di vendite

Vent’anni fa, quando le famiglie europee puntavano quasi sempre su berline, station wagon e monovolume, Nissan Qashqai fece il suo debutto al Salone di Parigi con una formula che nessuno riusciva a classificare con facilità. Offriva la posizione di guida di un SUV ma dimensioni e costi molto più vicini a quelli di una compatta. Oggi quel crossover spegne venti candeline e il suo percorso racconta bene quanto sia cambiato il mercato da allora.

I numeri parlano da soli. Il modello ha superato 4,1 milioni di vendite in Europa, è arrivato in oltre cento Paesi e resta un pilastro della gamma del costruttore giapponese. Per festeggiare l’anniversario Nissan ha pensato anche a un omaggio agli anni Duemila, il periodo in cui questa scommessa industriale prese forma.

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Dall’addio all’Almera al successo costruito a Sunderland

All’inizio del secolo il progetto per sostituire l’Almera era praticamente pronto. Nissan però decise di cambiare rotta e invece di un’altra berlina tradizionale i suoi progettisti europei si concentrarono su un’auto capace di unire praticità quotidiana e aspetto robusto, senza l’ingombro tipico dei fuoristrada. Il compromesso era chiaro: seduta rialzata e accesso comodo, mantenendo però quella maneggevolezza che serve nei parcheggi di città. Non si trattava di inventare il SUV ma di rendere alcune sue caratteristiche interessanti per chi fino a quel momento aveva sempre guidato vetture più basse.

Il pubblico rispose subito. Nei primi nove mesi furono venduti 100.000 esemplari in Europa e la fabbrica britannica di Sunderland dovette aumentare i turni per stare al passo. A gennaio del 2011 Qashqai aveva già toccato quota un milione di unità nel mondo, di cui oltre 750.000 nel Vecchio Continente.

Dietro questa storia c’è anche un pezzo importante dell’industria britannica, che continua a progettare, sviluppare e costruire il modello tra Londra, Cranfield e Sunderland. Nissan stima un contributo medio annuo di 2,8 miliardi di sterline all’economia del Regno Unito, con 6.000 addetti nello stabilimento e altri 30.000 impiegati nella filiera.

La tecnologia ePOWER e i numeri in Italia

Arrivato alla terza generazione, il SUV compatto giapponese ha accompagnato passo dopo passo la trasformazione delle motorizzazioni. La soluzione più distintiva è il sistema ibrido ePOWER, in cui le ruote vengono mosse esclusivamente dal motore elettrico. L’unità a benzina si limita a produrre energia senza trasmettere direttamente il movimento, quindi per fare rifornimento basta una normale pompa di carburante. Dall’autunno del 2022 quasi 250.000 clienti europei hanno scelto questa tecnologia.

L’evoluzione più recente dichiara consumi fino a 4,3 litri ogni 100 chilometri, un’autonomia massima di 1.279 chilometri secondo il ciclo WLTP e uno scatto da zero a cento in 7,6 secondi. Si tratta di valori dichiarati, che nell’uso di tutti i giorni possono variare anche in modo sensibile. Il vantaggio principale per chi guida resta la risposta immediata del propulsore elettrico, senza dover organizzare soste alle colonnine.

Anche in Italia il bilancio è di tutto rispetto, con 318.000 Qashqai venduti dal lancio. Tra gennaio e ottobre 2026 le immatricolazioni hanno raggiunto quota 16.364, il 14% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di queste 7.811 riguardano la versione ePOWER, cresciuta del 27%.

Una livrea anni Duemila per il compleanno

Per celebrare i vent’anni Nissan ha chiesto all’artista digitale @heymoonly di reinterpretare il crossover attraverso l’estetica dei primi anni Duemila. La carrozzeria sfoggia una grafica colorata in stile sticker bomb, mentre nell’abitacolo spuntano rivestimenti in velluto, accessori vivaci, CD pop e persino un iPod funzionante.

Accanto alla vettura celebrativa nasce la Qashqai Heritage Collection, un archivio digitale di disegni, fotografie e filmati che ripercorre le tre generazioni del modello. Un tributo a un’auto che nel 2006 sembrava una scelta controcorrente e che oggi appartiene a una delle categorie più affollate del mercato.

Fonte: TecnoAndroid