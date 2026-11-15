Foreste europee: per 20 milioni di anni erano aperte e fiorite

Le antiche foreste europee erano molto diverse dalle distese cupe e compatte che l’immaginario collettivo associa da sempre al passato del continente. Un ampio studio che copre oltre 20 milioni di anni di storia ecologica descrive un’Europa molto più aperta e colorata, fatta di alberi sparsi, radure erbose e prati pieni di fiori selvatici. Il lavoro, diffuso il 7 novembre 2026, solleva dubbi seri sulle grandi campagne di riforestazione portate avanti oggi.

La ricerca è guidata dall’Università di Aarhus ed è stata pubblicata sulla rivista Biological Conservation. Secondo gli autori questo intreccio di habitat ha dominato i paesaggi europei per più di 20 milioni di anni, mentre i boschi fitti e scuri oggi diffusi in molte zone del continente sarebbero uno sviluppo piuttosto recente. In quegli ambienti soleggiati prosperavano uccelli e farfalle, e animali di grossa taglia impedivano ad alberi e arbusti di prendere il sopravvento.

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“Lo studio dimostra che le attuali pratiche di riforestazione sono sulla strada sbagliata, sia qui in Danimarca, dove i sussidi vengono concessi solo per piantare foreste dense, sia altrove in Europa. Questo non sarà dannoso soltanto per la biodiversità ma andrà in diretta contraddizione con il tipo di ecosistemi in cui le specie europee si sono evolute nel corso di milioni di anni” spiega il professor Svenning del Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO), Dipartimento di Biologia dell’ateneo danese, autore senior dello studio.

Pollini, carboni e DNA antico per ricostruire il passato

Per decenni la tutela della natura si è ispirata al cosiddetto paradigma della foresta chiusa, cioè l’idea che prima dell’arrivo dell’agricoltura e degli insediamenti umani l’Europa fosse coperta da boschi densi con chiome quasi continue. In questa visione ripristinare un ambiente significa spesso lasciare che gli alberi si riprendano le aree aperte o piantarli dove non ci sono più. La nuova ricerca racconta invece un continente segnato da combinazioni mutevoli di praterie, arbusti e boschi con densità di alberi molto diverse.

Per arrivare a questa conclusione il gruppo ha messo insieme una mole insolita di indizi. Nessuna singola prova basta a descrivere un passato così lontano, quindi i ricercatori hanno incrociato metodi indipendenti tra loro. Pollini fossili e resti vegetali più grandi, carbone lasciato da antichi incendi, tracce chimiche conservate nei denti e nelle ossa degli erbivori. E poi insetti e mammiferi fossili insieme al DNA ambientale recuperato dai sedimenti, ovvero il materiale genetico che gli organismi lasciano nell’ambiente e che aiuta a identificare piante e animali vissuti in un luogo molto tempo fa.

“Ogni tipo di indicatore offre una prospettiva propria, ma insieme permettono di capire se i paesaggi fossero coperti da foreste dense, praterie aperte o un misto delle due. Combinando questi dati nel tempo, dal Miocene all’epoca preindustriale, abbiamo potuto seguire i cambiamenti a lungo termine della vegetazione e il ruolo dei grandi erbivori con molta più sicurezza rispetto a studi precedenti basati su un solo metodo” racconta l’autore principale Szymon Czyzewski, dottorando di ECONOVO. Il quadro che emerge è coerente e parla di paesaggi a mosaico presenti sia con climi temperati simili a quelli attuali sia in periodi più caldi o più freddi.

Elefanti, bisonti e papaveri nel cuore dei boschi

Uno dei risultati più sorprendenti riguarda i grandi erbivori. Elefanti, rinoceronti, uri e bisonti nutrendosi di vegetazione e smuovendo il terreno al loro passaggio tenevano aperte ampie porzioni di territorio. Così si creavano spazi per erbe e fiori che sotto una copertura arborea fitta avrebbero faticato a crescere. Oggi gran parte di questa spinta ecologica manca. “Gli ecosistemi che vediamo in Europa sono privi dei grandi erbivori selvatici che per milioni di anni hanno modellato i paesaggi e sostenuto la biodiversità. Il cambiamento più drastico è avvenuto soprattutto negli ultimi cento anni, quando il pascolo estensivo tradizionale è scomparso da gran parte del territorio” osserva Czyzewski.

Lo studio getta una luce diversa anche su specie considerate tipiche delle campagne coltivate. Allodole, taccole e il criceto europeo avrebbero radici evolutive che risalgono agli ambienti boschivi aperti ben prima dell’agricoltura moderna. Persino i papaveri selvatici, così comuni nei campi, crescevano rigogliosi dove gli animali al pascolo disturbavano la vegetazione all’interno delle antiche foreste europee. Alberi, prati, arbusti e branchi convivevano spesso negli stessi luoghi, e questo mette in crisi la netta separazione tra bosco e habitat aperto che guida molti piani di conservazione.

Tutto ciò arriva mentre diversi Paesi europei continuano ad ampliare le superfici boschive per catturare anidride carbonica, contrastare il cambiamento climatico e recuperare biodiversità. Secondo i ricercatori trasformare questi ambienti in foreste uniformi a chioma chiusa potrebbe ridurre la varietà di habitat disponibili per la fauna. “Gli sforzi di ripristino dovrebbero invece puntare di più sulla creazione e sul mantenimento di mosaici di bosco e habitat aperti, non da ultimo attraverso il ritorno di grandi erbivori che vivano in modo naturale” conclude Svenning.

Fonte: TecnoAndroid