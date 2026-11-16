Revolut in amministrazione giudiziaria: indagine su 76,5 milioni

La banca digitale Revolut finisce sotto amministrazione giudiziaria con un’accusa pesante sullo sfondo, cioè l’ipotesi di riciclaggio anche con aggravante mafiosa. A deciderlo è stata la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che ha accolto la richiesta del pm Paolo Storari nell’ambito delle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza. Secondo quanto emerso, ci sarebbero stati rapporti tra l’istituto e persone indagate o già condannate per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa, oltre che per altri gravi reati che rientrano nel perimetro della disciplina antimafia.

Al centro della vicenda ci sono le gravi carenze del sistema antiriciclaggio della banca. Proprio queste falle avrebbero permesso a numerosi soggetti condannati o indagati, e perfino a destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, di accedere senza troppi ostacoli al sistema finanziario. Il risultato, nei fatti, sarebbe stato quello di agevolare la commissione dei reati. Il procuratore di Milano Marcello Viola parla di “un modello gestionale stabile” che avrebbe favorito operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni di euro. Movimenti che, sempre secondo la Procura, “avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio”.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La filiale italiana sotto la lente e le due inchieste di partenza

La misura avrà una durata di un anno e si fonda sulla normativa antimafia. Riguarda un istituto bancario lituano autorizzato dalla Banca Centrale Europea, che opera nel nostro Paese tramite una succursale, ed è proprio la filiale italiana di Revolut a essere interessata dal provvedimento. Le indagini della Direzione distrettuale antimafia nascono da due filoni distinti portati avanti dalla Guardia di Finanza.

Il primo è un’ispezione antiriciclaggio svolta nei confronti di un Virtual Asset Service Provider che appartiene allo stesso gruppo bancario. Gli accertamenti hanno messo in luce numerose criticità nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, con oltre un milione di violazioni contestate sul fronte dell’adeguata verifica della clientela e della conservazione di dati e informazioni. A questo si aggiungono contestazioni sistematiche per omesse segnalazioni di operazioni sospette. Il secondo filone è invece un procedimento penale per frode fiscale aperto a Milano, durante il quale è venuto fuori l’uso strumentale di conti aperti presso l’istituto per commettere reati tributari. C’è poi un dato che pesa parecchio nel quadro tracciato dagli inquirenti. L’inadeguatezza dei controlli antiriciclaggio avrebbe consentito ai soggetti coinvolti di spostare risorse già colpite da misure cautelari patrimoniali, sottraendole a una rapida individuazione per oltre 4,6 milioni di euro.

Perché la Procura ha chiesto il commissariamento

Per il procuratore Viola la ripetizione e la varietà dei casi accertati dimostrano che i presidi adottati non erano in grado di impedire l’uso dell’infrastruttura bancaria da parte di chi si muove in circuiti illeciti. E c’è un passaggio che riguarda da vicino il modello delle banche digitali. Per un intermediario di dimensioni internazionali, osserva la Procura, il ricorso a sistemi automatizzati rende ancora più stringente l’obbligo di garantire che questi strumenti raccolgano informazioni rilevanti, generino alert attendibili, consentano verifiche rafforzate e riescano a intercettare schemi operativi anomali. Alla luce di tutto questo la Procura ha ritenuto la banca “fortemente permeabile” a soggetti legati a contesti mafiosi o condannati per gravi delitti. Da qui la richiesta, poi accolta dal Tribunale di Milano, di applicare l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 del Codice Antimafia nei confronti dell’istituto di credito. Gli amministratori nominati non avranno però mano libera su tutta l’attività della banca, perché i loro compiti e i loro poteri saranno concentrati esclusivamente sulle aree in cui sono emerse le criticità.

Fonte: TecnoAndroid