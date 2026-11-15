Hard disk: quasi metà dei guasti entro un anno di accensione

Comprare un hard disk esterno per svuotare il computer da anni di foto e video è una scelta diffusa e comprensibile, ma i guasti di questi dispositivi possono arrivare prima di quanto si immagini. Un’analisi condotta su oltre 5.000 unità meccaniche offre qualche elemento concreto per capire quanto possa durare un disco appena acquistato, e quanto sia delicato affidargli tutto il proprio materiale.

Il trasferimento in sé non è il problema. Spostare l’archivio su un supporto esterno è comodo e veloce, e libera spazio prezioso sulla memoria interna del PC. Il passaggio davvero critico arriva subito dopo, quando gli originali vengono cancellati. Da quel preciso istante l’intera collezione di ricordi dipende da un unico dispositivo, e poco importa che sia appena uscito dalla scatola. Un disco nuovo, insomma, non è automaticamente un disco al riparo da sorprese, e chi elimina le copie sul computer lo scopre a volte nel modo peggiore.

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Cosa dicono i dati sugli hard disk guasti

La domanda su quanto presto possa cedere un’unità è più che legittima. Un indizio interessante arriva dai laboratori di Secure Data Recovery, che hanno esaminato oltre 5.000 hard disk meccanici ricevuti per il recupero dei dati. Il risultato è piuttosto netto. Al momento del guasto il 49,8% dei dischi aveva accumulato meno di 8.760 ore di accensione, cioè l’equivalente di un anno intero di funzionamento continuo.

Detto così, sembrerebbe che quasi metà dei dischi smetta di funzionare entro i primi dodici mesi di vita. In realtà il numero va letto con più attenzione, perché il riferimento non è al calendario ma al tempo effettivo in cui l’unità è rimasta accesa. Una differenza sottile solo in apparenza, che sposta parecchio il significato della statistica e il modo in cui andrebbe interpretata da chi possiede un disco in casa.

Perché le ore di utilizzo cambiano la lettura

Basta pensare a due scenari molto diversi tra loro. Un hard disk collegato al computer soltanto la domenica, magari per copiare le foto della settimana, può impiegare anni prima di raggiungere quelle 8.760 ore. Un’unità che invece lavora giorno e notte, senza mai fermarsi, le accumula nel giro di dodici mesi. Lo stesso conteggio può quindi corrispondere a storie d’uso completamente differenti, e diventa difficile trasformarlo in una scadenza valida per tutti i dispositivi.

C’è poi un altro aspetto da tenere presente, ovvero il modo in cui è stato raccolto il campione. Nei laboratori di recupero arrivano esclusivamente i dischi di chi ha dati da recuperare e ha bisogno di riaverli indietro. Non si tratta perciò di una fotografia dell’intero parco di supporti in circolazione, ma di una selezione composta soltanto da unità che hanno già avuto un problema. I dischi che continuano a girare tranquillamente nelle case e negli uffici, semplicemente, non entrano nel conteggio e restano fuori dall’analisi.

Proprio per questo il dato non può essere scambiato per una probabilità di rottura. Per stimare davvero quanto sia probabile che un HDD nuovo si guasti entro il primo anno servirebbe un’informazione in più, cioè sapere quanti dischi, nello stesso periodo, hanno continuato a funzionare senza intoppi. Senza questo termine di confronto l’indagine descrive come sono andate le cose per le unità finite in laboratorio, ma non indica con quale frequenza un guasto si verifichi nell’insieme dei dischi venduti. Il 49,8% riguarda infatti solo i supporti arrivati per il recupero, e su quanti siano rimasti operativi nello stesso arco di tempo l’analisi non fornisce alcun numero.

Fonte: TecnoAndroid