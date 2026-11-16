Design auto: perché alcune vetture invecchiano bene e altre no

Il design auto ha un effetto collaterale curioso, perché un modello appena lanciato può far sembrare di colpo vecchio quello che va a sostituire. Eppure alcune vetture mantengono il loro fascino per decenni mentre altre appaiono superate dopo pochi anni, e non sempre la ragione sta soltanto nelle forme. In un mercato globale affollato di marchi e proposte lo stile deve colpire subito e distinguersi dalla concorrenza, ma un’auto continua a circolare ben oltre la propria vita commerciale. Conciliare il desiderio di novità con la capacità di invecchiare bene diventa così una delle sfide più delicate per chi disegna automobili.

La lezione di Bruno Sacco e la continuità della Golf

Nel 2006 Mercedes ribadiva un principio caro a Bruno Sacco, secondo cui il nuovo modello non doveva far apparire superato il precedente. La Volkswagen Golf sembra seguire questa regola da oltre cinquant’anni, evolvendo generazione dopo generazione senza perdere la silhouette che la rende riconoscibile al primo sguardo.

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Continuità però non vuol dire immobilismo. Con la Coupé Studie del 1993 la Casa della Stella anticipò il frontale a quattro fari ovali che sarebbe arrivato sulla Classe E del 1995, introducendo un linguaggio destinato a influenzare anche altri modelli. Fu una svolta evidente ma coerente con l’identità del marchio. La serie W124, disegnata sotto la direzione di Bruno Sacco, resta uno degli esempi più riusciti di quella filosofia fatta di proporzioni equilibrate, superfici essenziali, fari rettangolari e calandra tradizionale. Era un progetto rigoroso, pensato per restare attuale a lungo. Con la W210 arrivò il cambio di passo, con quattro fari ellittici al posto di quelli rettangolari, parafanghi più arrotondati e una calandra meglio integrata nel cofano. Le forme cambiarono in profondità ma l’identità Mercedes rimase leggibile.

Quando il nome conta più delle forme

Anche la Dacia Duster ha attraversato tre generazioni senza smarrire il proprio carattere. Dai fari al taglio del cofano, dalle fiancate sempre più scolpite alle geometrie tese fino alla firma luminosa a Y dell’ultima serie, la sua evoluzione racconta anche il percorso del marchio rumeno, passato dal low cost al value for money.

Per Fiat la Panda del 2003 rappresentò quasi una rottura. La prima serie firmata da Giorgetto Giugiaro interpretava la funzionalità con forme geometriche, superfici piane, ampie vetrate e una carrozzeria a tre porte piuttosto alta per l’epoca, un disegno razionale diventato col tempo un’icona dell’auto italiana. La seconda generazione, progettata da Giuliano Biasio per Bertone, cambiò completamente registro con cinque porte, sviluppo verticale, superfici arrotondate e proporzioni quasi da piccola monovolume. Doveva chiamarsi Gingo ma alla fine mantenne il nome Panda, più forte di qualsiasi continuità formale. Da quella scelta discende l’attuale convivenza tra Pandina e Grande Panda, dove il nome e la filosofia sono rimasti e i dettagli stilistici diventano citazioni del passato. Citroen ha seguito una strada simile con la C3, passata dalle rotondità originali ai volumi quasi da crossover di oggi, mentre Peugeot con la 208 ha preferito un’evoluzione più graduale.

Riconoscibili anche cambiando tutto

La Toyota Prius di serie debuttò nel 1997 come compatta berlina a tre volumi, con forme arrotondate e proporzioni tradizionali. Un aspetto volutamente discreto e rassicurante per portare sul mercato una tecnologia rivoluzionaria come la propulsione ibrida. Dalla seconda generazione arrivò il profilo a cuneo, aerodinamico e subito identificabile, mentre l’ultima versione è ancora più bassa e filante, quasi una coupé, con parabrezza molto inclinato, superfici continue e fari sottili che rendono aerodinamica e ricerca stilistica inseparabili.

La sesta Renault Clio, appena premiata Auto Europa 2027, porta un nome familiare dal 1990 ma rivoluziona frontale e fiancate e adotta una coda inclinata quasi da fastback. La sportività che suggerisce non ricalca quella delle storiche Williams e RS, e probabilmente viene riconosciuta come Clio più per le dimensioni compatte che per precise analogie di design.

Nel mercato internazionale convivono linguaggi lontanissimi tra loro e una generazione resta in listino in genere per sei o otto anni. Il design auto deve quindi convincere in fretta, anche quando propone forme inconsuete, perché il pubblico ha poco tempo per abituarsi a una novità. Si può puntare a un instant classic o lanciare una nuova tendenza, ma le vetture riusciranno a invecchiare bene solo se sapranno conservare il proprio fascino accanto alle loro eredi.

Fonte: TecnoAndroid