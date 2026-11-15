Starshield, Kiev accusa SpaceX: droni scollegati oltre 161 km/h

Per la seconda volta nel giro di un mese l’Ucraina torna a puntare il dito contro Starshield, la rete satellitare militare di SpaceX. L’accusa è precisa e piuttosto pesante, perché secondo Kiev il sistema lascerebbe cadere la connessione dei droni ucraini proprio quando questi superano la velocità di 161 km/h. L’azienda americana respinge tutto e smentisce con decisione. La vicenda però riporta al centro un tema che a Kiev conoscono fin troppo bene e che in Europa comincia a pesare in modo sempre più evidente, cioè la dipendenza da un’infrastruttura controllata da qualcun altro.

Le accuse di Kiev e la smentita di SpaceX

Il punto sollevato dagli ucraini riguarda un aspetto molto concreto delle operazioni sul campo. Un drone che perde il collegamento mentre viaggia ad alta velocità diventa di fatto inutilizzabile, e questo succederebbe esattamente nella fase in cui il mezzo dovrebbe dare il meglio di sé. Non si parla quindi di un disservizio qualsiasi o di un rallentamento fastidioso ma tollerabile. Si parla di apparecchi che, oltrepassata una certa soglia, smettono di rispondere ai comandi di chi li pilota.

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A rendere la questione ancora più delicata c’è il fatto che non sia la prima volta. Quella denunciata adesso è infatti la seconda interruzione segnalata nell’arco di appena un mese su Starshield, e la ripetizione dell’episodio ha inevitabilmente alimentato la preoccupazione ucraina. Dall’altra parte SpaceX nega che le cose stiano così e contesta la ricostruzione fornita da Kiev. Tra accuse e smentite, comunque, il nodo di fondo non cambia e anzi emerge con ancora più chiarezza.

Un interruttore dall’altra parte dell’Atlantico

Al di là di chi abbia ragione sul singolo episodio, la vicenda mostra quanto la difesa ucraina poggi su un sistema che non controlla direttamente. Le comunicazioni satellitari usate dai suoi reparti passano per una rete gestita da un’azienda privata con sede negli Stati Uniti, e questo significa che una parte importante delle capacità operative del Paese dipende, in ultima analisi, da un interruttore che si trova dall’altra parte dell’oceano. Una condizione scomoda per qualunque esercito, figuriamoci per uno impegnato in un conflitto.

Il discorso non riguarda soltanto Kiev. In misura minore anche la sicurezza europea si appoggia allo stesso tipo di infrastruttura, e proprio per questo il nuovo stop segnalato su Starshield non è passato inosservato nel Vecchio Continente. In Ucraina domina l’inquietudine, mentre in Europa il clima è piuttosto quello dell’irritazione, alimentata dalla sensazione di avere poco margine di manovra su strumenti ormai diventati essenziali.

Da qui nasce la spinta a guardarsi intorno. Le capitali europee non si limitano più a esprimere fastidio per la situazione e stanno cercando concretamente un’alternativa a Starlink, con l’obiettivo di ridurre il peso di un unico fornitore americano sulle comunicazioni satellitari legate alla difesa.

Fonte: TecnoAndroid