70 Ophiuchi, due soli e pianeti forse abitabili come Tatooine

Il pianeta Tatooine di Star Wars, con i suoi due soli che tramontano all’orizzonte, ha smesso da tempo di essere soltanto fantascienza. I pianeti che orbitano in sistemi con due stelle esistono davvero e ormai non è una novità. La domanda più intrigante riguarda semmai la vita. Secondo uno studio pubblicato di recente da un gruppo internazionale di scienziati, in un sistema con due soli potrebbero esserci pianeti abitabili. Riprodurre esattamente lo scenario del film sarebbe parecchio complicato, ma il discorso cambia se non si pretende per forza una vita complessa.

Il protagonista della ricerca si chiama 70 Ophiuchi ed è un sistema binario che si trova a 16 anni luce dalla Terra. È composto da due stelle che orbitano l’una attorno all’altra ed entrambe sono nane K, cioè un gradino sotto il nostro Sole per massa e temperatura. Proprio questa caratteristica le rende candidate ideali per andare a caccia di mondi potenzialmente ospitali, perché sono più piccole, più fredde e soprattutto più stabili. In un sistema binario uno dei rischi principali per un pianeta è che la seconda stella, nel suo percorso attorno alla compagna, finisca per spazzarlo via. Con due astri “tranquilli” come questi una parte del problema è già risolta.

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70 Ophiuchi, due soli e pianeti: un secolo di dati e migliaia di pianeti simulati

Gli autori hanno messo insieme un secolo di osservazioni di velocità radiale raccolte nei dintorni di 70 Ophiuchi con otto strumenti diversi. Questa tecnica serve a scovare gli esopianeti analizzando minuscole variazioni nella velocità di una stella, provocate dall’oscillazione che l’attrazione gravitazionale di un pianeta le imprime. Combinando tutte queste misurazioni il team ha ottenuto una precisione notevole, arrivando a rilevare differenze di appena un metro al secondo. Su scala cosmica si tratta di una finezza enorme.

Con tutte queste informazioni in mano gli scienziati hanno ricostruito il sistema in una simulazione, aggiungendo 2.000 pianeti di massa terrestre a distanze differenti, tutti in rotazione attorno alla stella principale. Ognuno di questi mondi virtuali è stato seguito per 10 milioni di anni. Il risultato è incoraggiante, perché un pianeta simile alla Terra può mantenere un’orbita stabile attorno alla stella principale del sistema senza che l’altra lo scaraventi fuori.

Mondi possibili ma ancora fuori portata

C’è poi una questione legata alle dimensioni. Le misurazioni non hanno restituito alcun segnale compatibile con pianeti giganti della massa di Giove o più grandi. I dati invece si sposerebbero bene con corpi di massa terrestre. Il guaio è che oggetti del genere stanno sotto la soglia di rilevamento degli strumenti attuali, quindi si sa che potrebbero esserci ma non è possibile confermarlo.

Va detto che Tatooine, così come appare nella saga, sarebbe un pianeta circumbinario, ovvero un mondo che gira contemporaneamente attorno a entrambe le stelle di un sistema binario. Nell’universo ne sono stati individuati alcuni e proprio quest’anno sono spuntati 27 candidati di questo tipo. Restano comunque i casi meno frequenti tra i pianeti con due soli. Lo studio su 70 Ophiuchi si è concentrato invece su un pianeta che orbiterebbe attorno a una sola delle due stelle. Anche i mondi di questo genere individuati finora non risultavano compatibili con pianeti rocciosi simili alla Terra oppure si trovavano molto più lontani, ed è per questo che il nuovo lavoro suscita tanto interesse. Al momento nulla è dimostrato ma nemmeno escluso, e la scienza può continuare a cercare un vero pianeta con due soli capace di ospitare la vita.

Fonte: TecnoAndroid