Kit di emergenza per 72 ore: l’UE chiede di prepararsi senza panico

L’Unione europea chiede ai cittadini di organizzarsi con un kit di emergenza da 72 ore, cioè una scorta pensata per affrontare i primi tre giorni di una possibile crisi senza farsi cogliere impreparati. Il contesto aiuta a capire il perché di questa richiesta. Gli attacchi hacker su vasta scala registrati in queste ore e i rapporti geopolitici traballanti come non accadeva da circa 50 anni hanno spinto Bruxelles a diffondere una serie di indicazioni rivolte direttamente alla popolazione europea.

Detta così la notizia potrebbe evocare scenari da film catastrofico, ma il tono più adatto è decisamente un altro. Torna in mente quel vecchio titolo demenziale degli anni Ottanta, “Niente panico, niente panico… ok panico!”, che riassume bene la tentazione di reagire in modo esagerato davanti a comunicazioni di questo tipo. Le raccomandazioni europee vanno nella direzione opposta e puntano a una preparazione ragionata, lontana da qualsiasi forma di allarmismo.

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Tre giorni senza corrente, acqua e bancomat

L’ipotesi da cui parte l’invito dell’Unione è piuttosto concreta. Si tratta di mettere in conto la possibilità di restare tre giorni senza corrente elettrica, senza acqua corrente e senza poter pagare con il bancomat. Sono tre servizi che nella vita di tutti i giorni vengono dati per scontati, tanto che raramente ci si ferma a pensare a cosa succederebbe se venissero a mancare tutti insieme e per un periodo prolungato.

Il punto centrale è proprio questo. Ciò che sembra lontano o improbabile può trasformarsi in un problema reale nel giro di poche ore, e avere a disposizione una piccola riserva preparata con calma permette di affrontare la situazione con maggiore lucidità. Il kit di emergenza nasce esattamente con questo scopo, quello di coprire il periodo iniziale di un’emergenza, quando l’organizzazione dei soccorsi e il ripristino dei servizi richiedono inevitabilmente un po’ di tempo.

Va chiarito anche un altro aspetto. Uno scenario del genere non deriva per forza da un attacco informatico. Potrebbe verificarsi anche dopo un’alluvione oppure in seguito a un grave guasto alle infrastrutture, eventi che non hanno nulla a che vedere con la tensione internazionale o con i pirati informatici. Ecco perché le indicazioni hanno un valore generale e riguardano qualsiasi situazione in grado di interrompere per qualche giorno i servizi essenziali.

Il documento europeo arrivato a Palazzo Chigi

Per gestire eventualità di questo tipo l’Unione europea invita i cittadini a preparare scorte sufficienti per almeno 72 ore, così da poter affrontare con una certa autonomia le prime fasi di un’emergenza. Non si parla quindi di accumulare provviste per settimane, ma di una soglia minima pensata per garantire un margine di sicurezza nel momento più delicato, quello immediatamente successivo all’evento.

In Italia il tema è tornato d’attualità soprattutto dopo l’arrivo a Palazzo Chigi di un documento europeo dedicato proprio alla preparazione della popolazione. Si tratta di un testo che affronta in modo specifico la capacità dei cittadini di reagire a situazioni critiche e che ha riportato l’attenzione su un argomento finora rimasto piuttosto ai margini del dibattito pubblico nel nostro Paese.

Il percorso del documento non si è fermato alla sede del governo. Il testo è stato successivamente trasmesso dal ministro per gli Affari europei Tommaso Foti alla commissione Affari costituzionali della Camera.

Fonte: TecnoAndroid