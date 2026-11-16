Vivo V70 scende a 464 euro su Amazon con fotocamera ZEISS

Chi sta cercando un nuovo smartphone di fascia media senza voler scendere a compromessi sul fronte fotografico può fare un pensiero su Vivo V70, che in questi giorni si trova in offerta su Amazon a un prezzo parecchio più basso rispetto al listino. Il telefono di Vivo, apprezzato per l’equilibrio generale e soprattutto per un comparto fotografico di ottimo livello, scende infatti a 464 euro nella versione venduta e spedita direttamente da Amazon.

Il prezzo di partenza indicato è di 649 euro, quindi il risparmio arriva a circa 185 euro. Non è una cifra trascurabile per un dispositivo che vuole ritagliarsi uno spazio ben preciso nel segmento dei medio gamma, quello dei modelli pensati per chi scatta molte foto e registra video con una certa frequenza. La promozione su Vivo V70 è stata verificata il 14 novembre alle 17 e, come capita spesso con gli sconti online, la cifra può cambiare anche nel giro di poche ore.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Fotocamera ZEISS e display OLED: cosa offre Vivo V70

Il vero punto di forza del progetto è la fotocamera ZEISS da 50 megapixel, accompagnata da un super teleobiettivo che permette di avvicinarsi ai soggetti lontani. È proprio questo l’aspetto che fa di Vivo V70 un cameraphone da tenere in considerazione nella sua categoria. Sul versante video c’è la possibilità di registrare in 4K, un dettaglio utile per chi usa lo smartphone anche per i filmati e non solo per le foto da condividere.

Lo schermo è un display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K, una diagonale generosa ma non esagerata che si presta bene sia alla visione di contenuti multimediali sia all’uso quotidiano. La configurazione proposta su Amazon prevede 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, uno spazio più che sufficiente per archiviare foto, video e applicazioni senza dover fare continuamente pulizia.

L’autonomia è affidata a una batteria da 5400 mAh, valore che lascia ben sperare per arrivare a sera senza troppe preoccupazioni. Non manca poi lo sblocco tramite impronta digitale 3D, così come la certificazione IP68 e IP69 per la resistenza ad acqua e polvere. Completano il quadro la connettività 5G, il chip NFC per i pagamenti contactless e il sistema operativo Android 16, quindi una base software aggiornata già al momento dell’acquisto.

Il prezzo su Amazon e le alternative negli altri negozi

Per approfittare dello sconto su Vivo V70 basta scegliere la versione 5G da 8 GB e 256 GB venduta e spedita da Amazon, che viene proposta a 464 euro invece di 649. Si tratta della variante descritta nella scheda del prodotto, quella con fotocamera ZEISS da 50 megapixel, video 4K, schermo OLED da 6,59 pollici e batteria da 5400 mAh.

Vale comunque la pena guardarsi intorno, perché lo stesso smartphone compare anche presso altri rivenditori con cifre differenti. Online da Unieuro Vivo V70 risulta disponibile a 279 euro, mentre in un altro negozio viene proposto a 329 euro. Su Amazon, invece, il prezzo resta fermo a 464 euro. Questi importi fanno riferimento all’aggiornamento del 15 novembre 2026 alle ore 11:08.

Fonte: TecnoAndroid