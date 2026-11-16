Sonno dopo pranzo, non c’entra solo il cibo ma l’orologio interno

Capita a moltissime persone: si finisce di mangiare, si torna alla scrivania o ci si lascia cadere sul divano e le palpebre diventano pesanti come piombo. Il sonno dopo pranzo ha perfino un nome familiare, il classico abbiocco, e la saggezza popolare lo ha sempre spiegato con il sangue che si sposta verso lo stomaco per la digestione lasciando il cervello a corto di risorse. La faccenda però è decisamente più complessa, e la colpa non è soltanto del cibo ma anche del nostro orologio biologico.

Il calo, infatti, era già lì. Il punto centrale è che questa sonnolenza pomeridiana non nasce dal pasto in sé ma è presente da prima, tanto che potrebbe farsi sentire allo stesso modo anche saltando il pranzo. Si tratta di una questione di ritmi biologici, perché il sistema circadiano possiede un ciclo secondario di circa 12 ore.

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Sonno dopo pranzo: picco di sonnolenza scritto nel nostro orologio interno

Non è un’ipotesi campata in aria. Nel 2009 è stato dimostrato che la propensione al sonno nell’arco della giornata presenta un secondo picco naturale subito dopo mezzogiorno. Questo picco nasce dall’incontro di due fattori, cioè il ritmo circadiano e la stanchezza accumulata dal momento del risveglio. In questo quadro il cibo funziona come un semplice acceleratore di un processo già avviato, soprattutto quando il pasto è ricco di carboidrati.

Anche la quantità di cibo conta, eccome. L’orologio biologico avrà pure molto da dire, ma un banchetto abbondante finisce per peggiorare il sonno dopo pranzo. Un esperimento del 2012 ha messo alla prova alcuni giovani che avevano dormito appena 5 ore: a una parte è stato servito un pasto da 922 calorie, all’altra uno leggero da 305. Già dopo 30 minuti chi aveva mangiato il menu più calorico mostrava una sonnolenza maggiore.

Sul piano chimico le spiegazioni sono diverse. Una delle più eleganti riguarda il legame tra glucosio e orexina, studiato però soprattutto nei topi. I neuroni dell’orexina hanno il compito di tenerci svegli, tanto che la loro perdita provoca la narcolessia. E il glucosio è in grado di inibire proprio queste cellule nervose. Parliamo di un meccanismo così sensibile da rilevare i normali aumenti di zucchero nel sangue che seguono un pasto. Studi successivi hanno precisato il funzionamento molecolare esatto attraverso i canali ionici, ma il rapporto tra glucosio e lo “spegnimento” della veglia rimane una delle piste più solide.

Grassi, falsi miti e moscerini della frutta

Non tutto ruota intorno allo zucchero. È emerso anche che una colazione ricca di grassi provoca più affaticamento a tre ore di distanza rispetto a una a base di carboidrati. Il motivo non è ancora chiaro, anche se si sospetta il coinvolgimento di un ormone digestivo, la colecistochinina, che in questi casi aumenta.

E poi c’è il mito del sangue che abbandona il cervello per raggiungere lo stomaco. In realtà la velocità del flusso sanguigno cerebrale non cambia in modo significativo dopo aver mangiato. La credenza deriva da una confusione con un disturbo clinico preciso, l’ipotensione postprandiale. In questo caso il sangue si accumula nella zona addominale e il conseguente calo della pressione provoca sonnolenza. Si tratta però di una condizione che riguarda le persone anziane con disfunzione autonomica.

Chi si sente in colpa per qualche ciondolio di testa davanti alla tastiera può consolarsi, perché la sonnolenza dopo i pasti è un tratto conservato nel corso dell’evoluzione. Anche il modesto moscerino della frutta cede al pisolino dopo aver mangiato. Uno studio pubblicato nel 2016 ha osservato che più questi insetti mangiano in volume, proteine e sale, più a lungo dormono.

Fonte: TecnoAndroid