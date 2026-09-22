Nettuno all’opposizione il 26 settembre 2026: come vederlo

Chi vuole vedere Nettuno nel suo momento migliore dell’anno ha una data segnata sul calendario: il pianeta raggiungerà l’opposizione alle 02:00 UTC di sabato 26 settembre 2026, cioè il punto dell’orbita in cui la Terra si infila esattamente tra il gigante ghiacciato e il Sole. A seconda del fuso orario, lo spettacolo si consuma nella notte tra il 25 e il 26, con il pianeta alla minima distanza dal nostro e alla sua massima luminosità apparente dell’anno.

Vale la pena ricordare perché questo mondo sia rimasto invisibile così a lungo. Ottavo pianeta del sistema solare, Nettuno è stato l’ultimo a essere scoperto, nel 1846, e non per caso: la sua luce è talmente debole che a occhio nudo non si distingue in alcun modo. Chi lo trovò ci arrivò per via indiretta, studiando le anomalie nell’orbita del vicino Urano. Oggi, invece, la sua posizione in cielo si calcola con una precisione notevole.

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Nettuno: perché l’opposizione è la finestra giusta

Le opposizioni sono, per i pianeti esterni, la migliore occasione dell’anno. Intorno a quella data il pianeta sorge più o meno quando il Sole tramonta e resta osservabile per tutta la notte, un dettaglio che semplifica parecchio la vita a chi non ha voglia di aspettare le tre del mattino. Nel caso specifico, Nettuno toccherà una magnitudine di circa +7.8. Con strumenti di apertura sufficiente sarà persino possibile distinguere Tritone, la sua luna più brillante.

Capire dove puntare non è complicato quanto sembra. Siccome i pianeti del sistema solare orbitano attorno al Sole su piani simili, dalla Terra li vediamo muoversi lungo una stessa fascia del cielo, quella che gli astronomi chiamano eclittica. Si può immaginare come il percorso apparente condiviso, grosso modo, da Sole, Luna e pianeti. Questo restringe già parecchio l’area da setacciare. Poi, per motivi pratici, basta un’applicazione di astronomia o una carta celeste per individuare la posizione esatta tra le stelle.

Che strumenti servono davvero

Qui arriva la parte meno romantica: a differenza di altri pianeti, per vedere Nettuno serve per forza un telescopio o almeno un binocolo. Gli astronomi consigliano binocoli con obiettivi attorno ai 50 mm. Con un 10×50, per esempio, il pianeta si trova, ma apparirà come un puntino molto fioco, praticamente indistinguibile da una stella qualsiasi se non si sa già dove guardare.

Per cominciare a riconoscerlo come qualcosa di più di un punto luminoso conviene salire a un telescopio da almeno 80 mm di apertura. Il problema è il suo diametro apparente minuscolo, che obbliga a ingrandire parecchio l’immagine per distinguere il disco. Con buone condizioni atmosferiche e circa 200 ingrandimenti, Nettuno si mostra come un piccolo dischetto dalla tonalità azzurrina.

Chi vuole un’osservazione più comoda farebbe bene a puntare su strumenti da 100 mm di apertura o superiori, lavorando, quando l’atmosfera collabora, tra 100x e 200x. Tritone è un’altra storia: la luna si aggira sulla magnitudine 13 e appare come un puntino minuscolo accanto al bagliore del pianeta, quindi telescopi da 200 mm in su offrono possibilità nettamente migliori di intercettarla.

C’è però un inconveniente non da poco per l’appuntamento di quest’anno. L’opposizione coincide quasi perfettamente con la Luna piena del 26 settembre, e il suo chiarore intenso alzerà la luminosità del fondo cielo. Individuare Nettuno diventerà più faticoso, soprattutto per chi conta di cavarsela con un binocolo.

Fonte: TecnoAndroid