Netflix: scopriamo le novità in arrivo a dicembre

Dicembre rappresenta un momento chiave per l’intrattenimento domestico, grazie alla combinazione tra festività, tempo libero e crescente domanda di nuove produzioni. In tale scenario, Netflix prepara un catalogo particolarmente variegato, puntando su titoli già conosciuti dagli spettatori e su produzioni originali attese da tempo. Ciò allo scopo di accontentare i gusti di una platea sempre più ampia. Il mese si apre con il ritorno del mondo norvegese di Troll 2, dove un nuovo troll risvegliato sconvolge l’intero Paese e spinge i protagonisti Nora, Andreas e il capitano Kris a una ricerca disperata di risposte. L’ambientazione dona al film una dimensione che intreccia azione e mito. Mentre la narrazione segue l’urgenza di una minaccia che cresce senza tregua. Il 4 dicembre, invece, arriva la serie The Abandons. Quest’ultima riporta gli spettatori nel 1854, nel territorio di Washington, dove due famiglie profondamente diverse si ritrovano coinvolte in una vicenda fatta di segreti, conflitti sociali e un appezzamento di terra con un prezioso giacimento d’argento.

Le novità in arrivo su Netflix: ecco i dettagli

Il 5 dicembre arriva Jay Kelly, il nuovo progetto di Noah Baumbach che accompagna la celebre star interpretata da George Clooney in un percorso personale. Il quale è sospeso tra il peso del passato e la fragilità del presente. Il rapporto con il suo manager Ron, portato sullo schermo da Adam Sandler, diventa il motore emotivo di un film costruito su toni intimi e malinconici. In un registro completamente differente, Man vs Baby segue il personaggio interpretato da Rowan Atkinson, travolto da eventi inattesi durante il periodo natalizio londinese. La serie sarà disponibile su Netflix dall’11 dicembre.

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Nello stesso giorno è attesa anche la seconda stagione di Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft S2. La serie animata prosegue il percorso della celebre avventuriera dopo gli eventi della trilogia videoludica, riportandola a Croft Manor per affrontare un furto legato a un misterioso artefatto cinese. Mentre la nuova stagione di Emily in Paris continua a esplorare le sfide personali e professionali della protagonista ora impegnata a Roma. Tra nuove opportunità e segreti che minacciano gli equilibri costruiti. La quinta stagione arriverà il 18 dicembre.

Proseguendo nel calendario, il 19 dicembre, si inserisce The Great Flood, una visione fantascientifica ambientata nell’ultimo giorno della Terra. Il film esplora la resistenza di un gruppo di persone intrappolate in un condominio sommerso da una devastante alluvione. Infine, nel giorno della vigilia, arriva su Netflix il film Goodbye June. Quest’ultimo concentra l’attenzione su una famiglia costretta ad affrontare la malattia della madre e un complesso intreccio di emozioni tra fratelli adulti e un padre difficile da gestire.