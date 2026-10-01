Netflix, le novità di ottobre 2026: The Diplomat, Lupin e il Six King Slam

Il catalogo di Netflix per ottobre 2026 comincia a delinearsi e mette insieme un gruppo di film e serie TV piuttosto eterogeneo, accompagnato da un appuntamento sportivo come il Six King Slam. Il mese autunnale sulla piattaforma di streaming non si ferma quindi alla sola narrativa ma fa spazio anche allo sport, con un calendario che affianca produzioni già conosciute dal pubblico a titoli nuovi. L’elenco delle uscite è abbastanza compatto e proprio per questo vale la pena scorrerlo con calma, voce per voce.

Tra i nomi che spiccano ci sono due ritorni importanti che chi segue la piattaforma da tempo conosce bene. Arrivano infatti la quarta stagione di The Diplomat e la quarta stagione di Lupin, due serie che hanno ormai costruito un seguito affezionato e che a ottobre tornano con nuovi episodi. Accanto a loro trovano posto proposte diverse per genere e tono, a conferma di una programmazione che prova a parlare a spettatori con gusti anche molto lontani tra loro.

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Le serie e i film del mese su Netflix

Scorrendo la lista delle novità il primo titolo che si incontra è La Valle dell’Eden, che compare tra le uscite del mese e occupa un posto di rilievo nell’elenco. Subito dopo arriva DoingLife, seguito da Below, due nomi che ampliano l’offerta e aggiungono varietà a un palinsesto già ricco. C’è poi Tyson, altro titolo presente nel pacchetto di ottobre, che si inserisce in una selezione pensata per coprire più generi nello stesso arco di settimane.

Il cuore del mese, almeno per chi ama le serie a puntate, resta comunque legato ai due grandi ritorni. The Diplomat con la sua quarta stagione riporta sullo schermo una produzione che ha saputo ritagliarsi uno spazio preciso nel catalogo del servizio. Lupin fa lo stesso, anche lui giunto al quarto capitolo, e va a completare un’offerta seriale che punta molto sulla continuità con ciò che il pubblico ha già apprezzato nelle stagioni precedenti.

Per chi preferisce le novità assolute la scelta non manca. DoingLife e Below rappresentano la parte meno prevedibile della lista, quella che si affianca ai nomi già consolidati e che dà al mese un respiro più ampio. La Valle dell’Eden e Tyson completano il quadro, contribuendo a comporre un’offerta che tiene insieme generi e registri differenti senza puntare su un unico filone.

Lo sport entra nel palinsesto con il Six King Slam

A rendere ottobre diverso dal solito è anche la componente sportiva. Il Six King Slam figura infatti tra gli eventi in programma sulla piattaforma e si prende uno spazio tutto suo all’interno del calendario, accanto ai contenuti di finzione. È un segnale di come il servizio di streaming continui ad allargare i propri orizzonti, affiancando all’intrattenimento classico anche appuntamenti legati allo sport che attirano un pubblico diverso da quello abituato a film e serie.

Fonte: TecnoAndroid