Cheshire Academy regola l’IA in classe con un semaforo

Portare l’intelligenza artificiale a scuola senza trasformarla in un nemico da combattere o in una scorciatoia da tollerare è la scelta fatta dalla Cheshire Academy, che ha affidato le regole sull’uso dell’IA a un modello a semaforo. Tre colori, rosso, giallo e verde, indicano a studenti e docenti quando lo strumento può entrare nelle attività didattiche e quando invece deve restare fuori dalla porta. Un sistema che punta tutto sulla chiarezza e che, soprattutto, prova a cambiare il modo in cui la scuola guarda a questa tecnologia. L’idea di fondo è piuttosto intuitiva. Chiunque sa cosa significa un semaforo e non serve un manuale per capire che il rosso ferma, il verde lascia passare e il giallo invita alla prudenza. Applicata alla didattica, questa logica permette di associare a ogni compito un’indicazione precisa, così che nessuno debba chiedersi ogni volta se ricorrere a un assistente basato sull’IA sia permesso oppure no. Per chi insegna diventa più semplice comunicare le aspettative e per chi studia diventa più facile rispettarle.

Dal controllo dei compiti alla AI literacy

Il punto più interessante del progetto, però, non sta tanto nei colori quanto nell’obiettivo che si portano dietro. La scuola vuole spostare l’attenzione dal controllo dei compiti alla cosiddetta AI literacy, cioè la capacità di capire e usare in modo consapevole gli strumenti di intelligenza artificiale. Non si tratta quindi di dare la caccia a chi ha scritto un tema con l’aiuto di un chatbot, un’attività che rischia di trasformare gli insegnanti in una specie di sorveglianti, ma di formare ragazzi in grado di muoversi con spirito critico dentro questi strumenti.

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È un cambio di prospettiva tutt’altro che banale. Per molto tempo il dibattito sull’IA in classe si è concentrato quasi esclusivamente sul timore dei compiti copiati e sulla difficoltà di distinguere un lavoro originale da uno generato automaticamente. Il modello a semaforo prova a superare questa impostazione difensiva e riconosce che la tecnologia esiste, che gli studenti la usano già e che conviene insegnare loro a farlo bene invece di limitarsi a vietarla.

Studenti capaci di verificare output, fonti ed errori

Nella visione della Cheshire Academy saper usare l’IA significa prima di tutto saperla mettere in discussione. Gli studenti devono imparare a verificare gli output prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale, a controllare le fonti da cui arrivano le informazioni e a riconoscere gli errori che questi strumenti possono commettere. Tre competenze che hanno molto a che fare con il pensiero critico e poco con la semplice abilità tecnica di scrivere una buona richiesta a un chatbot.

In questo quadro il ruolo dei docenti cambia in modo sensibile. Più che controllori diventano guide, chiamati a decidere di volta in volta quale colore assegnare a un’attività e ad accompagnare la classe nell’uso responsabile degli strumenti. Il rosso tutela i momenti in cui serve il lavoro autonomo, il giallo apre a un impiego ragionato e il verde lascia spazio all’esplorazione, sempre con l’idea che dietro ogni risposta generata ci debba essere qualcuno capace di valutarla.

Il semaforo diventa così una sorta di linguaggio comune tra chi insegna e chi impara, uno strumento pensato per rendere trasparenti le regole e per accompagnare gli studenti verso un uso dell’intelligenza artificiale a scuola fondato sulla verifica di output, fonti ed errori.

Fonte: TecnoAndroid