Netflix Clip arrivano in Italia: il feed verticale nell’app

Le Clip di Netflix sono arrivate anche in Italia, dentro l’app mobile che da oggi cambia faccia e propone un feed di brevi video verticali da far scorrere con il pollice. Chi apre l’applicazione sullo smartphone trova quindi una sezione nuova, popolata da spezzoni di serie, film e speciali già presenti nel catalogo, pensata per accorciare la distanza tra il momento in cui si sblocca il telefono e quello in cui si preme davvero play su qualcosa.

Il nuovo design era stato annunciato mesi fa e ha viaggiato per gradi, mercato dopo mercato. Ora la distribuzione è stata estesa a tutti gli altri Paesi rimasti fuori, Italia compresa. L’obiettivo dichiarato è semplice, almeno sulla carta: rendere più immediata la ricerca dei contenuti, che sulle app di streaming resta uno degli scogli più fastidiosi. Copertine, categorie, schede dei titoli, trailer, riepiloghi. Tutto tempo che passa prima di scegliere.

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Come funzionano le Clip dentro l’app di Netflix

Il meccanismo è quello ormai familiare a chiunque abbia usato un social con i video verticali. Si scorre, si guarda qualche secondo, si prosegue. La differenza sta nel materiale: le Clip mostrano scene e momenti salienti tratti da produzioni disponibili sul servizio, con una selezione che si adatta ai gusti di chi guarda. Niente contenuti creati da altri utenti, insomma, ma pezzi del catalogo montati per catturare l’attenzione in pochi istanti.

Ogni clip funziona anche da porta d’ingresso. Dallo stesso schermo si può aprire la scheda del film o della serie, aggiungerlo a “La mia lista” oppure condividere il video con altre persone tramite le app di messaggistica e i social. È un dettaglio non banale, perché trasforma il feed in uno strumento di passaparola oltre che di scoperta. E serve anche a rimettere in circolo produzioni che nella schermata iniziale rischiano di finire sepolte sotto le novità del momento.

L’idea di fondo è adattarsi a come si usa davvero il telefono. Una mano sola, tempi brevi, magari in fila alla cassa o durante uno spostamento. La navigazione dell’app Netflix è stata ripensata proprio con questo scenario in testa, e le Clip ne sono la parte più visibile.

Dal restyling sui televisori al feed verticale

Il lavoro sull’app mobile arriva dopo quello fatto lo scorso anno sui televisori, quando Netflix ha rivisto l’interfaccia TV per la prima volta dopo oltre dieci anni. Un intervento pesante, che aveva già segnalato la volontà dell’azienda di ripensare il modo in cui gli abbonati trovano cosa guardare. Sullo smartphone il ragionamento è stato lo stesso, applicato però a un dispositivo con abitudini d’uso completamente diverse.

Il calendario del rilascio racconta bene la prudenza con cui si è mossa la società. Il nuovo design era stato presentato alla fine di aprile, con il debutto negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Canada, India, Malesia, Pakistan, Filippine e Sudafrica. A luglio era toccato a Brasile, Francia, Germania, Corea e Messico. Ora la copertura si completa e il feed di video verticali diventa disponibile ovunque.

La sezione, comunque, non è considerata finita. Nei prossimi mesi le Clip verranno ampliate con altri tipi di contenuto: podcast, programmi trasmessi in diretta e raccolte costruite attorno a generi o interessi specifici, per esempio le storie d’amore. L’ambizione è farne uno spazio dal quale scoprire buona parte di ciò che il servizio offre, inclusi i contenuti da ascoltare e quelli con cui si gioca. Un cambio di passo che segue la direzione presa un po’ da tutte le piattaforme, con il video verticale promosso da formato secondario a vetrina principale. Per Netflix significa portare dentro casa propria un linguaggio nato altrove, riempiendolo però con materiale del proprio catalogo.