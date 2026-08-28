Fungo delle formiche zombie: una seconda vita dentro il muschio

Il fungo delle formiche zombie non si limita a manipolare i suoi ospiti fino alla morte, ma conduce anche una seconda esistenza del tutto pacifica dentro un muschio, senza fargli alcun danno. È il risultato di una ricerca condotta in Amazzonia e pubblicata sulla rivista IMA Fungus, che aggiunge un capitolo inatteso alla storia di uno dei parassiti più raccontati della foresta tropicale. Fino a oggi l’immagine era quella di un organismo specializzato in una cosa sola, il controllo del comportamento degli insetti. La realtà, a quanto pare, è più articolata.

Il meccanismo che ha reso famoso questo fungo è noto anche fuori dagli ambienti scientifici, perché ha ispirato romanzi, videogiochi e serie televisive. Una formica viene infettata, il parassita cresce dentro il suo corpo e ne altera i comportamenti, spingendola ad abbandonare la colonia e ad arrampicarsi sulla vegetazione. Non si tratta di una fuga casuale. L’insetto raggiunge un punto preciso, si ancora e lì muore, in una posizione che offre al fungo le condizioni ideali per crescere e liberare le spore verso il basso, dove passano altre formiche.

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Una vita nascosta dentro il muschio

La novità arriva proprio da qui, dal fatto che lo stesso fungo è stato individuato dentro un muschio, in un rapporto che non ha nulla della violenza riservata agli insetti. Nessuna manipolazione, nessuna morte dell’ospite. Il fungo semplicemente vive all’interno del tessuto vegetale, in una convivenza silenziosa che finora non era stata associata a questo tipo di parassita. Due strategie opposte nello stesso organismo, applicate a due ospiti completamente diversi.

Il dettaglio interessante è che questa doppia natura rimette in discussione un’idea molto radicata, quella secondo cui i funghi che controllano il comportamento degli insetti siano parassiti estremamente specializzati, quasi incapaci di sopravvivere fuori dal loro bersaglio. La presenza dentro una pianta racconta invece una flessibilità maggiore, la capacità di adattarsi a contesti biologici lontani tra loro. E in un ambiente come la foresta amazzonica, dove muschi e formiche condividono continuamente gli stessi spazi, la sovrapposizione non è affatto improbabile.

Perché una scoperta simile conta

Osservazioni di questo tipo hanno un peso che va oltre la curiosità naturalistica, perché aiutano a capire come funzionano davvero le relazioni tra funghi, insetti e piante nelle foreste tropicali. Sono rapporti che si intrecciano, si sovrappongono e cambiano forma a seconda dell’ospite, molto più di quanto suggerisca la classica distinzione tra parassita e organismo innocuo. La biodiversità amazzonica, del resto, viene studiata da decenni e continua a restituire situazioni che nessuno aveva previsto.

C’è poi il tema della ricerca applicata. I funghi che vivono dentro le piante senza danneggiarle sono da tempo al centro di studi sui composti che producono, molecole che in alcuni casi hanno mostrato proprietà interessanti. Scoprire che un parassita già conosciutissimo si comporta anche così apre una prospettiva diversa su un organismo che sembrava studiato a fondo, e sui confini reali del suo ciclo vitale.

Il lavoro pubblicato su IMA Fungus descrive quindi un fungo capace di due copioni diversi, quello che porta la formica a morire in una posizione utile alla diffusione delle spore e quello che lo vede sopravvivere all’interno di un muschio senza intaccarlo, sfruttando l’occasione che l’ambiente gli offre.