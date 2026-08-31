NASA, serbatoio criogenico senza vuoto: il test in Alabama

Conservare idrogeno liquido è, paradossalmente, un problema più spinoso che produrlo. Per tenerlo allo stato liquido servono temperature criogeniche vicine ai 253 gradi sotto zero, il che significa costruire contenitori capaci di tenere il calore esterno fuori dalla porta, sempre, senza cedimenti. Ed è proprio su questo fronte che la NASA ha avviato un nuovo esperimento al Marshall Space Flight Center, in Alabama, dove un serbatoio dimostrativo da 20 metri cubi è stato riempito per la prima volta con idrogeno liquido.

L’obiettivo dichiarato è capire se si possa fare a meno del tradizionale isolamento sottovuoto, la soluzione che finora ha rappresentato lo standard per questo tipo di stoccaggio. Il principio è semplice da raccontare, molto meno da realizzare su larga scala: si crea un’intercapedine tra due pareti e da quello spazio si toglie quasi tutta l’aria. Senza aria, il calore fatica enormemente a passare. Funziona, funziona bene, e nessuno lo mette in discussione dal punto di vista delle prestazioni.

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Il vero nemico non è il freddo, è il calore che entra

Il punto è un altro, ed è squisitamente pratico. Costruire e mantenere strutture sottovuoto diventa costoso man mano che le dimensioni crescono. Un piccolo contenitore da laboratorio è una cosa, un serbatoio pensato per rifornire un vettore spaziale è tutt’altra storia. Le pareti devono resistere alla pressione atmosferica che spinge dall’esterno, le saldature devono essere impeccabili, il vuoto va monitorato e ripristinato nel tempo. Ogni metro cubo in più fa lievitare la complessità e, di conseguenza, la spesa.

Con l’idrogeno liquido il margine di errore è ridottissimo. Basta una piccola quantità di calore che filtra attraverso l’isolamento e il combustibile inizia a evaporare, trasformandosi in gas che va sfiatato per evitare che la pressione interna salga troppo. È carburante che si perde, letteralmente, mentre resta fermo nel serbatoio in attesa di essere usato. Su scale ridotte è una seccatura contabile, su scale grandi diventa un costo strutturale che pesa su tutta la catena logistica.

Cosa si prova al Marshall Space Flight Center

Il serbatoio dimostrativo installato in Alabama serve esattamente a questo: verificare sul campo, con idrogeno vero e non con simulazioni, se un approccio diverso all’isolamento possa reggere il confronto. Il primo riempimento rappresenta la fase iniziale della campagna di test, quella in cui si osserva come il sistema si comporta quando incontra per la prima volta il freddo estremo del carburante criogenico.

Il tema, del resto, non riguarda soltanto i lanci spaziali. L’idrogeno viene guardato con attenzione anche in ambito energetico e nei trasporti, e in tutti questi scenari la conservazione resta uno dei colli di bottiglia più fastidiosi. Trovare un metodo di isolamento più economico da produrre e più semplice da gestire nel tempo significherebbe abbassare la barriera d’ingresso per infrastrutture di stoccaggio di grandi dimensioni.

La sfida tecnica, insomma, si gioca tutta sull’equilibrio tra prestazioni e costi. Il vuoto resta il riferimento in termini di efficienza, ma se un’alternativa riuscisse a garantire un isolamento accettabile con una struttura più leggera e meno delicata, il calcolo economico cambierebbe parecchio. Il test avviato dalla NASA al Marshall Space Flight Center punta a raccogliere i dati necessari per capire quanto quell’alternativa sia realistica, partendo da un volume di 20 metri cubi che rappresenta già una dimensione significativa per una prova di questo tipo.