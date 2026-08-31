Kingdom Hearts Collection: copertina rifatta, Paperino torna normale

La copertina di Kingdom Hearts Collection è stata rifatta, e questa volta Paperino ha il numero giusto di dita. Square Enix ha sostituito l’illustrazione che era comparsa inizialmente sulle confezioni della raccolta, quella finita al centro delle critiche per un dettaglio anatomico piuttosto imbarazzante e per alcune torri dell’orologio rese in modo sfocato. L’azienda aveva parlato di un errore umano, ed è la stessa spiegazione che aveva accompagnato la precedente polemica sull’artwork.

Le immagini che oggi compaiono nelle inserzioni ufficiali mostrano una versione definitiva della copertina, ripulita dalle incongruenze più evidenti. Un ritocco che arriva con largo anticipo rispetto alla distribuzione, fissata per l’8 ottobre 2026 su PS5 e Nintendo Switch 2, con la stessa data di lancio per entrambe le piattaforme.

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Cosa contiene la raccolta

Kingdom Hearts Collection 1-3 mette insieme in un’unica edizione fisica l’intero percorso della saga, partendo da Kingdom Hearts Final Mix e arrivando fino al terzo capitolo, contenuto aggiuntivo incluso. L’ultimo tassello del pacchetto è Kingdom Hearts III + Re Mind, ovvero il gioco accompagnato dal DLC che ne amplia l’avventura principale e che chiude idealmente la raccolta.

Il senso dell’operazione è abbastanza trasparente. Chi è rimasto indietro, o chi si è avvicinato alla serie solo di recente, ha la possibilità di recuperare tutto prima dell’arrivo di Kingdom Hearts IV, la cui uscita è indicata per la parte finale del 2027. Una finestra di tempo generosa, considerando la mole di ore che una collezione del genere si porta dietro. Le copie fisiche includeranno anche un inserto reversibile. Uno dei due lati è dedicato al venticinquesimo anniversario della serie e propone una grafica alternativa da sistemare dentro la confezione, per chi preferisce l’illustrazione celebrativa a quella ufficiale. Un dettaglio piccolo, ma che i collezionisti tendono a notare più di quanto si immagini.

Bonus diversi a seconda della console

Square Enix ha previsto due contenuti esclusivi legati alla piattaforma scelta. L’edizione PS5 sblocca il Keyblade Midnight Blue in Kingdom Hearts III, mentre la versione per la console Nintendo dà accesso al Keyblade Long Night. Entrambe le armi si possono equipaggiare regolarmente durante gli scontri contro gli Heartless, quindi non si tratta di semplici oggetti decorativi ma di strumenti utilizzabili in combattimento.

C’è però un punto che merita attenzione per chi guarda alla versione Nintendo. La distribuzione su Nintendo Switch 2 avverrà tramite una scheda con chiave di gioco. Tradotto in pratica, la confezione fisica non permette di installare l’intera raccolta direttamente dalla cartuccia, serve una connessione a Internet per scaricare i file necessari e portare a termine l’installazione sulla console. Una scelta che ormai si vede con una certa frequenza sulle raccolte di grandi dimensioni, ma che continua a dividere chi acquista il supporto fisico proprio per non dipendere dai download.

Il pacchetto, insomma, condensa l’arco narrativo che va da Final Mix fino all’espansione del terzo episodio, mantenendo bonus differenziati per ciascun hardware. La revisione della confezione, invece, chiude la questione delle anomalie grafiche che avevano accompagnato la prima presentazione dell’edizione fisica, arrivata sotto i riflettori per motivi che con il gioco vero e proprio avevano poco a che fare. Resta il fatto che Kingdom Hearts Collection si presenta come il modo più immediato per affrontare la serie in vista del quarto capitolo, con un unico acquisto e senza dover rincorrere edizioni separate uscite negli anni su piattaforme diverse. L’appuntamento è per l’8 ottobre 2026.